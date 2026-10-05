Para qué sirve colocar una bolsa de hielo dentro de la lavadora

Te podría sonar rarísimo, pero colocar una bolsa de hielo dentro de la lavadora tiene una función “secreta” que no vas a querer soltar: evitar que la ropa salga arrugada (o menos).

La explicación que acompaña al método es que el hielo se derrite durante el ciclo y genera vapor capaz de relajar las fibras.

Cabe aclarar que no existen recomendaciones de fabricantes de lavadoras que respalden colocar hielo en el tambor como una técnica comprobada contra las arrugas. Sin embargo, muchos lo han probado y les resulta favorable.

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¿Por qué se dice que el hielo ayuda a quitar las arrugas?

La lógica del truco parte de un principio que sí tiene fundamento: el vapor y la humedad pueden ayudar a relajar determinadas fibras textiles. De hecho, algunos equipos modernos incorporan programas específicos de vapor para reducir las arrugas.

El problema es que unos cubitos de hielo dentro de una lavadora no equivalen a un ciclo de vapor. Durante el lavado, el hielo se derrite y se mezcla con el agua que ya está dentro del tambor. No obstante, también puedes ir ajustando la cantidad.

Además, la compañía General Electric (GE) explica que las arrugas pueden aparecer por una carga demasiado grande, una clasificación inadecuada de las prendas, temperaturas incorrectas o velocidades elevadas de centrifugado.

Al aplicar el truco de la bolsa de hielo, lo más prudente es evitar introducir una bolsa de plástico cerrada o cualquier objeto que pueda romperse durante el ciclo. No debe sustituirse el detergente, alterar la temperatura indicada en la etiqueta de la prenda ni sobrecargar el tambor.

También conviene evitar llenar demasiado el tambor, separar prendas pesadas de las ligeras y respetar las indicaciones de lavado de cada tejido. Para determinadas prendas, los ciclos de menor velocidad de centrifugado o los programas de planchado permanente pueden ofrecer mejores resultados que cualquier truco casero.

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