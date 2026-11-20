Seguramente, ya estás más que acostumbrado a celebrar Thanksgiving a finales de noviembre, exactamente el cuarto y último jueves del mes, que puede caer entre el 24 y 28 de noviembre. Sin embargo, no siempre fue la fecha de la festividad.

Su establecimiento fue el resultado de varias decisiones presidenciales. Incluso, hubo que controversias que dividieron al país durante un par de años.

La fecha actual quedó fijada por una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Franklin D. Roosevelt el 26 de diciembre de 1941. Pero para entender por qué se escogió ese jueves (el cuarto de noviembre) hay que remontarse mucho antes, hasta las celebraciones de cosecha del siglo XVII y los contantes esfuerzos por convertirlas en una tradición nacional.

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El origen de Thanksgiving Day: de la celebración de 1621 a una tradición nacional

Uno de los antecedentes históricos más conocidos de Thanksgiving ocurrió en 1621. Según explica Smithsonian Magazine, en aquel entonces los colonos ingleses de Plymouth, en Massachusetts, compartieron una celebración de la cosecha con integrantes del pueblo indígena Wampanoag.

El encuentro se extendió durante varios días y tuvo lugar después de que los colonos lograran recoger sus primeros cultivos tras un periodo especialmente difícil.

Los registros históricos mencionan la presencia de aves silvestres, venado y maíz, aunque no permiten reconstruir con exactitud el menú ni afirmar que aquella reunión fuera una celebración idéntica al Thanksgiving moderno. Además, las ceremonias de agradecimiento por las cosechas ya existían entre distintos pueblos indígenas y comunidades europeas.

Con el paso de los años, diferentes colonias y estados organizaron jornadas de agradecimiento en fechas variables. En 1789, George Washington proclamó el 26 de noviembre como un día nacional de acción de gracias, pero todavía no existía una fecha anual obligatoria para todo el país.

La consolidación llegó durante la Guerra Civil. El 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln emitió una proclamación para celebrar Thanksgiving el último jueves de noviembre, de acuerdo con archives.gov. La iniciativa buscaba promover la unión nacional en medio del conflicto.

A partir de entonces, esa fecha se convirtió en una tradición que los presidentes mantuvieron mediante proclamaciones anuales.

La decisión del presidente Franklin D. Roosevelt

La tradición se mantuvo durante décadas, hasta que en 1939 surgió un problema en el calendario. Noviembre tenía cinco jueves y el último coincidía con el 30 de noviembre. Esto dejaba menos tiempo entre Thanksgiving y Navidad, una situación que preocupaba a los comerciantes porque podía reducir el periodo disponible para las compras navideñas.

En medio de la recuperación económica posterior a la Gran Depresión, Roosevelt decidió adelantar la celebración una semana para favorecer las ventas minoristas. La medida buscaba ampliar la temporada comercial y ofrecer más días a los negocios para atraer compradores.

Pero el cambio provocó desacuerdos: mientras 32 estados aceptaron la nueva fecha, otros 16 mantuvieron la celebración en el último jueves del mes. Durante 1939 y 1940, el país terminó teniendo dos fechas distintas para Thanksgiving, una situación que generó confusión entre ciudadanos, empresas y autoridades.

A este episodio se le conoció popularmente como Franksgiving, una combinación del nombre Franklin y la palabra Thanksgiving. La controversia dejó claro que era necesario establecer una fecha uniforme para evitar que cada administración presidencial modificara el calendario.

El Congreso tomó la decisión final

La solución llegó cuando el Congreso intervino para fijar el feriado mediante una ley. En octubre de 1941, la Cámara de Representantes aprobó inicialmente una resolución que establecía el último jueves de noviembre. Sin embargo, el Senado modificó el texto para que la celebración tuviera lugar el cuarto jueves, una fórmula que también funcionaría en los años en que noviembre tuviera cinco jueves.

La Cámara aceptó el cambio y Roosevelt firmó la resolución el 26 de diciembre de 1941. Así, el cuarto jueves de noviembre quedó establecido oficialmente como Thanksgiving Day, con vigencia a partir de ese año.

La decisión no solo puso fin a la disputa entre los estados, sino que también impidió que la fecha dependiera de una nueva proclamación presidencial cada año. Desde entonces, el calendario quedó definido por ley.

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