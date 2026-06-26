Gavin Newsom plantea cobrar un impuesto nacional a los multimillonarios

El gobernador de California puso sobre la mesa una propuesta orientada a cobrar un impuesto nacional a los multimillonarios en lo que define como el arranque de un “reinicio económico para Estados Unidos”.

“El sistema que construyeron los fundadores de Estados Unidos fue diseñado para evitar la concentración del poder en unas pocas manos, pero hemos permitido que esa concentración ocurra de todos modos, lentamente, a plena vista y durante décadas. Podemos revertirlo juntos, como país”, escribió el demócrata en un artículo de opinión publicado en Substack, titulado: “Es hora de un impuesto nacional a los multimillonarios y un nuevo pacto social”.

El plan del mandatario californiano considera la posibilidad de imponer un impuesto mínimo para cualquier persona con más de $100 millones de dólares, para de esa manera equilibrar un poco la situación que enfrenta el trabajador estadounidense promedio con la carga tributaria impuesta por el gobierno federal.

Newsom está convencido que su propuesta sentaría las bases de un mecanismo de protección ante los cambios que detonará en la economía la adopción de la inteligencia artificial.

“Debemos garantizar que cada estadounidense tenga participación en el futuro que está construyendo la IA a través de un fondo nacional de capital público que adquiera una participación importante en la nueva economía. En resumen, a medida que la inteligencia artificial transforma el país, cada estadounidense debería ser dueño de una parte del futuro que construye”, subrayó.

El político que figura entre los aspirantes a la candidatura presidencial demócratas en 2028, contempla en su propuesta prohibirles a los ricos solicitar préstamos ofreciendo sus carteras de acciones como garantía para financiar sus estilos de vida ostentosos, por los cuales además suelen no pagar impuestos.

El demócrata que aspira a contender por la presidencia en 2028 advierte la necesidad de reformar al código tributario (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP)

Otro punto controversial planteado por el mandatario californiano es que deberían implementarse nuevas normas para los impuestos sobre la herencia.

“La transferencia de riqueza entre los ultrarricos consolidará una aristocracia estadounidense permanente basada en la herencia”, advirtió.

Bajo la perspectiva de Gavin Newsom, el código tributario estadounidense es un sistema diseñado para beneficiar a una pequeña élite.

“El dinero compra influencia, y la influencia reescribe las reglas. Esas reglas reescritas canalizan aún más riqueza hacía unos pocos. Bajo este peso, la propia democracia comienza a tambalearse”, puntualizó.

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