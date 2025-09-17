Carolina Sandoval da la cara tras negativa de su ex de firmar el divorcio y declararse en bancarrota

La presentadora Carolina Sandoval, quien actualmente se encuentra en Madrid, España, recurrió a sus redes sociales para compartir detalles de los motivos por los que sigue casada con Nick Hernández, quien ingresó la demanda de divorcio en noviembre del 2024.

‘La Venenosa’, como también se le conoce, reveló en un video que a ella nada, ni nadie la puede obligar a seguir casada con el papá de Amalia Victoria, pese a que este no ha firmado el acuerdo que ella impulsó.

“Nadie te puede obligar a permanecer casada. Hoy día les comento que bajo investigaciones que he estado realizando, dentro del grupo de abogadas que me representa, yo no tengo ninguna razón, ni nadie me puede obligar a permanecer casada legalmente por simplemente no querer firmar un acuerdo de la disolución del contrato matrimonial, que se firmó el día 11 de abril del año 2015”, inició diciendo en su video.

A continuación detalló que el próximo mes de noviembre se cumplirá un año de que su expareja ingresó la demanda de divorcio, sin que, hasta el momento, tengan fecha para dejar sin efecto su unión.

“En noviembre del 2024 me pusieron una demanda de divorcio que fue respondida por mi equipo de abogadas. Es verdad que esta separación fue bastante polémica, fue muy mediática para mi gusto. En realidad no hemos tenido que involucrar a nadie con esto”, continuó.

La panelista de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ concluyó su video dejando en claro que ella no ha dado ni un solo motivo para que su divorcio se detenga, al asegurar que está en la mejor disposición de que todo se haga de forma pacífica y que ha cumplido, al pie de la letra, con las únicas razones por las que un divorcio podría demorar.

“Las únicas tres razones por las que un matrimonio se demora son: custodia de los niños, pensión alimenticia, bienes y deudas. No existe ni una sola ley que a mí me obligue a permanecer casada”, concluyó Carolina Sandoval.

