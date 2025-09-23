Carolina Sandoval defiende su celulitis y la presume orgullosa luciendo bikinazo

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, quien forma parte de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, se encuentra actualmente en Panamá por la participación que tendrá en Premios Juventud y aprovechó la ocasión para lucir su figura en bikini.

La también empresaria compartió, por medio de su cuenta de Instagram, un video en el que se le ve a orillas de una piscina y luciendo su figura en un traje de baño de dos piezas de tono naranja con detalles en azul.

El material, el cual dura unos cuantos segundos, fue musicalizado por ‘La Venenosa’ con el tema ‘Pretty & Pretty’ de Cardi B, sin embargo, no fue eso lo que llamó la atención, sino el texto con el que acompañó su publicación.

En su texto la mamá de Bárbara Camila y de Amalia Victoria aprovechó para hacer frente a aquellos que se han metido directamente con su figura y os mandó a callar por hablar de su celulitis.

“¿Quién dijo que tener CELULITIS es pecado? Nunca en tu vida dejes de ponerte un traje de baño porque tienes celulitis, mira que la piel de naranja se quita, se disimula , se broncea, pero la falta de neuronas Noooo #cosasquesientecaro #body #panama”, lanzó contundente la también influencer.

La forma en que Carolina habló sobre este tema no pasó desapercibida entre sus fans y sus detractores, quienes inundaron la zona de comentarios con sus posturas sobre hablar sobre el cuerpo de alguien más.

“Les cuento que siempre ha tenido el cuerpazo y miren que la conocí muchachitaaaa. ¡Estás bella, mi Caroooo!”, “La papaya solo funcionó para su estómago porque las piernas siguen igual”, “Yo soy mas delgada y tengo celulitis. Estás preciosa, de verdad te lo digo”, “Se ve muy bien y lo más importante es que ella se sienta bien y anime a otras a dejar los complejos y aceptarse a si misma, a valorarse como persona 👏👏👏”, “Esto es tener una autoestima brutal 😂😂”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado.

Sigue leyendo: