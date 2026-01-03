Carolina Sandoval celebra con euforia la captura de Maduro: “¡Arriba Venezuela libre!”

La conocida presentadora y periodista venezolana Carolina Sandoval, también conocida como ‘La Venenosa’, se sumó este sábado 3 de enero de 2026 a las reacciones tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sandoval expresó euforia, incredulidad y emoción ante lo que calificó como una noticia histórica. En las imágenes, que grabó la mañana del 3 de enero, se la ve visiblemente conmovida, sosteniendo la bandera de Venezuela y cantando fragmentos del himno nacional, mientras revisaba en tiempo real las actualizaciones informativas.

“¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!”, cantó, haciendo referencia al himno nacional del país sudamericano.

Después dijo: “Júrenme que esto está pasando. ¡Arriba Venezuela libre, carajo!”. Minutos después, insistía en su asombro: “Esto es verdad. Esto está pasando. Ay, Dios mío. Esto es verdad”.

Captura de Nicolás Maduro

La reacción de Sandoval se produjo pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara oficialmente en su red Truth Social la captura de Maduro. Trump describió la acción como “un ataque a gran escala” y “una operación brillante”, realizada en colaboración con fuerzas del orden estadounidenses.

Antes del anuncio oficial, Caracas fue escenario de fuertes explosiones alrededor de las 02:00 de la mañana hora local. Usuarios en redes sociales difundieron videos de detonaciones, columnas de humo y sobrevuelos de aviones y helicópteros militares sobre la capital, incluyendo ataques reportados en bases como La Carlota y Fuerte Tiuna.

Carolina Sandoval nació en Caracas y radica en Miami, es una figura destacada en la televisión hispana de Estados Unidos, donde participa en programas como ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, y es conocida por su estilo directo y frontal, que le valió el sobrenombre de “La Venenosa”.

Seguir leyendo: