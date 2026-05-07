¿Por qué es importante la elección de José Ugarte para el sur de Los Ángeles?

Recientemente, José Ugarte, candidato a dirigir el Distrito 9, fue respaldado por La Opinión, periódico enfocado en la comunidad latina, y por Los Angeles Sentinel, enfocado en la comunidad afroamericana. Se trata de dos medios que representan a los grupos minoritarios más relevantes de la zona.

Este respaldo refleja el trabajo que Ugarte ha realizado con ambas comunidades, la confianza que ha logrado generar y, más importante aún, la esperanza que despierta al presentarse como hijo de migrantes que escucha y promueve la participación ciudadana.

En una reciente publicación en Facebook, el candidato describió cómo miembros de la comunidad asistieron a una reunión en Mixed Fruit Store, donde no solo expresaron los problemas que afectan al vecindario, sino que también propusieron soluciones.

“La gente no solo acudió para ser escuchada, sino que llegó lista para buscar soluciones. Debatimos medidas concretas, impulsadas por la propia comunidad, para reducir la velocidad del tráfico, atraer oportunidades laborales y asegurar que las inversiones —como la iluminación de las calles— beneficien realmente a nuestros vecindarios”, expresó Ugarte en la red social.

Este tipo de encuentros, que no son aislados, refleja la confianza que el candidato ha construido, así como la disposición de los residentes para colaborar y aportar al desarrollo del Distrito 9, una de las zonas con menos recursos de la ciudad de Los Ángeles.

Cabe recordar que la comunidad latina representa cerca del 80% de la población del distrito. En su mayoría, son migrantes o hijos de migrantes con el deseo de trabajar y contribuir no solo a su bienestar, sino al de toda la comunidad.

Por ello, se subraya la importancia de esta elección el próximo 2 de junio. Ugarte ha logrado acercar a los residentes al gobierno, ayudándolos a superar la timidez o el miedo que muchas veces les impide alzar la voz.

Con Ugarte al frente, muchos se sienten identificados, ganan confianza y participan activamente en la búsqueda de soluciones. Ese cambio podría marcar una diferencia en el futuro del Distrito 9. Sin embargo, también implica una responsabilidad: las mismas personas que hoy lo respaldan exigirán resultados.

Sí lo visto durante la campaña se refleja en las urnas, su victoria podría representar no solo un triunfo político, sino una oportunidad de mayor participación para la comunidad latina —migrante o hija de migrantes— en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

(*) Agustín Durán es inmigrante y ha sido periodista en Los Ángeles por más de 30 años.