Por qué es importante votar por José Ugarte para el Distrito 9

Estimados vecinos y miembros de nuestra comunidad del sur de Los Ángeles.

Mi nombre es Pedro Barrera, inmigrante y originario de Ayotlán, Jalisco. He vivido en esta comunidad por más de 40 años, por eso me atrevo a compartir mi experiencia y recomendar a José Ugarte como una excelente opción para representar el Distrito 9 en las elecciones del 2 de junio.

Pero déjenme decirles por qué considero que este joven que fue traído de México a la edad de cuatro años, puede ser el primer representante latino en el distrito, el mejor, y posiblemente, uno de los mejores en toda la ciudad.

Sin temor a equivocarme y con base en mi experiencia de casi 14 años de conocerlo, José escucha a la gente, es una persona muy humana, atiende rápido los problemas y nunca dice que no, si no está en sus manos, el busca la forma de resolverlo.

Cuando conocí a José por primera vez, yo estaba apoyando a la candidata Ana Cubas en el 2013, pero en cuanto lo escuché me di cuenta que no solo era un ser humano con muy buenas intenciones, sino que inmediatamente decidí apoyarlo porque algo me decía que era una persona de palabra.

Desde ese momento, José ha sido la mano derecha de Curren Price y siempre que le hemos hablado nos escucha, nos atiende y ha resuelto muchos problemas que hemos enfrentado en la comunidad.

Les puedo decir que antes no podíamos caminar en los parques o en varios callejones, pero ahora gracias al ahora candidato, las áreas verdes son más familiares y los callejones accesibles y limpios para la gente. Gracias a José tenemos más canchas de futbol soccer y la policía se ha acercado más a la comunidad. Antes le teníamos miedo a los agentes, pensábamos que solo nos iban a interrogar si se acercaban a nosotros. Ahora las cosas han cambiado y se siente uno con más confianza y seguridad de caminar en la calle.

Además, les puedo decir que el también esposo y padre de una hermosa pequeña, no es una persona que solo atienda a los latinos. Yo lo he visto ayudar mucho a la comunidad afroamericana y a otros grupos que viven en el distrito.

Algo muy importante es que habla nuestro idioma, es inmigrante y conoce ambas culturas, tanto la latina como la estadounidense. Ya tiene la experiencia de trabajar en el concejo de la ciudad 13 años como representante comunitario, así que creo que José no solo será un buen candidato, sino que será el mejor concejal de la ciudad que represente a los latinos, particularmente en estos tiempos en que el gobierno federal no deja de atacarnos.

Necesitamos una voz enérgica, humana y que nos entienda. Esa es la voz de José, como cuando hizo posible que los agentes de ICE no se organizaran en los espacios y estacionamientos del distrito para detener y llevarse a nuestra gente.

Necesitamos que esa voz se escuche fuerte y lejos. Estoy seguro que con José en el concejo, tendremos una voz que no solo nos defienda, sino que luchará por nuestros derechos, por más oportunidades para las nuevas generaciones, seguridad y vivienda accesible para todos en el Distrito 9.

Si bien no puedo decirles que voten por José porque cada quien es libre de su propio voto, lo único que pido es que conozcan al candidato, vean lo que ha hecho, hablen con él. Estoy seguro que cuando lo escuchen, al igual que yo, sentirán en ustedes esa buena vibra que yo también sentí cuando lo conocí y empecé a confiar en él.

José es un hombre de familia, es un vecino que desde que lo conozco vive en la comunidad. Es más, les comparto que al inició él decía que su objetivo no era ser concejal, pero conforme ha pasado el tiempo se ha ido dado cuenta de las grandes necesidades en el área que han incrementado su compromiso con la comunidad. Él ya nos dijo, que si llega a ser electo como concejal, ha dicho que no nos va a fallar.

Y créanme, vecinos y residentes del Distrito 9, nosotros, los residentes de la comunidad, no lo vamos a dejar descansar, estaremos siempre detrás de él para que no se canse y nos dé resultados.

Es por eso, que como su vecino y amigo, les pido que consideren a José Ugarte para las elecciones del próximo 2 de junio.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y gracias por haber llegado hasta el final de esta carta.

(*) Pedro Barrera ha sido líder de los granjeros de Sur Centro y es miembro de la mesa directiva de la organización defensora de los terrenos del sur de LA.

Los comentarios en esta columna reflejan única y exclusivamente el sentir y forma de pensar del autor.

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