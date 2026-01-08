Ronda Política: Socialistas democráticos serán puestos a prueba

El año arrancó con señalamientos duros contra la concejal Eunisses Hernández quien en este 2026 busca la reelección al tiempo que se enfrenta a media docena de aspirantes que intentan sacarla del Concejo de Los Ángeles.

Raúl Claros, uno de sus más fieros oponentes, la acusó de manejar un doble discurso, y es que por un lado dice que no recibe fondos de campaña de multimillonarios mientras que un artículo del New York Post mostró que tales afirmaciones son solo un eslogán electoral.

De acuerdo a documentos financieros, la concejal ha aceptado donaciones de dos familias multimillonarias, Patty Quillin, la esposa del cofundador de Netflix, Reed Hastings, y de Liz Simmons, una donante demócrata multimillonaria. Estos hallazgos revelan que es una socialista democrática solo en el papel.

Para rematar, a Eunisses se le ocurrió irse a la ceremonia de juramentación del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo que dio pie para otro crítico artículo por parte del New York Post. Esta vez cuestionando cómo era posible que viajara a la Gran Manzana, mientras que el Parque MacArthur está hecho un desastre con una crisis de adicción al fentanilo sin precedente.

A la concejal se le resbalaron las críticas y se dio el lujo de publicar imágenes suyas en las redes sociales, posando en lugares emblemáticos neoyorquinos. Eso sí, muy abrigada para protegerse de los fríos polares de la ciudad que nunca duerme.

Las recientes críticas contra Eunisses son el comienzo de una de las campañas más reñidas que veremos en el 2026.

Pero también las elecciones de este año serán una prueba de fuego para otro socialista democrático de Los Ángeles, el concejal Hugo Soto-Martínez quien deberá defender su cargo frente a cuatro rivales que van con todo para destronarlo: Colter Carlisle, Dylan Kendall quien es la única mujer aspirante, Nikos Constant y Rich Sarian.

Tanto Eunisses como Soto-Martínez prometían mucho, pero su falta de efectividad para resolver los problemas de sus distritos añadirá leña a la hoguera electoral.

Otros funcionarios que están dando la batalla por mantenerse en el cargo, y ser reelectos además de la alcaldesa Karen Bass y el contralor Kenneth Mejía, son la fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Haydee Feldstein-Soto y el sheriff del condado Robert Luna.

Marissa Roy, una abogada que trabaja en la oficina del fiscal Rob Bonta pretende arrebatarle la fiscalía municipal a Feldstein-Soto. Roy tiene el apoyo de las concejales Eunisses e Ysabel Jurado así como de la supervisora Lindsey Horvath.

De acuerdo a Roy, Feldstein-Soto ha tenido muchas fallas y ha desaprovechado oportunidades para poner en su lugar a Trump, se ha opuesto a la edificación de viviendas accesibles, y ha procesado a periodistas y manifestantes propalestinos.

Va por la revancha

Y lo crean o no, pero este año el exsheriff Alex Villanueva va por la revancha para desbancar al sheriff Luna. El controvertido exjefe no tiene ninguna posibilidad de regresar a dar órdenes al Departamento de Alguaciles de Los Angeles.

Pero que no tenga ninguna probabilidad, no significa que el sheriff Luna pueda echarse a dormir en sus laureles. Hay cuatro experimentados angelinos que quieren arrebatarle la placa. Se trata de Eric Strong con más de 30 años de experiencia en la policía, el veterano de los Marines Oscar Martínez; el detective de Compton, Andre White; el alguacil Brendan Corbett y el capitán Mike Bornman.

Por la vía libre

Tampoco perdamos de vista a la senadora María Elena Durazo, cuyo nuevo sueño político es ser supervisora; y va por la vía libre porque no hay otro contendiente por el asiento que dejará vacante la supervisora Hilda Solís.

Hace historia

La senadora de Santa Bárbara, Monique Limón de 46 años se convirtió en presidenta del Senado de California. Su nombramiento es histórico en términos de que es la primera persona hombre o mujer de raíces mexicanas que asume la presidencia en 177 años que han transcurrido desde que California dejó de ser parte de la Republicana Mexicana. Kevin de León fue el primer latino presidente del Senado, pero él es de origen guatemalteco-chino.

