José Ugarte arranca campaña para concejal por el sur-centro de L.A.

Alrededor de 500 personas acompañaron a José Ugarte, uno de los más fuertes candidatos a ser el próximo concejal por el distrito 9 que abarca el sur-centro de Los Ángeles, en el arranque de su campaña el fin de semana.

“En un solo día recolectamos 1,000 de las 500 firmas que nos piden para que nuestra candidatura quede registrada”, dice José Ugarte, entusiasmado con la respuesta de la comunidad a su campaña.

Ugarte busca reemplazar al concejal Curren Price, a quien a finales del año se le vence el periodo en el Concejo y ya no puede reelegirse.

Si gana la elección, sería el primer latino en representar el distrito 9 en más de 60 años.

Ugarte nació en Oaxaca, México y emigró a Los Ángeles de la mano de sus padres cuando tenía cuatro años.

“Llegamos a vivir al sur de Los Ángeles con una tía, después nos fuimos al Valle de San Fernando, y hace 12 años me vine a trabajar y a residir en el sur de la ciudad donde tengo una casa”, dice.

José Ugarte inició su campaña electoral por el Concejo de Los Ángeles acompañado de personalidades como el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa. Crédito: Campaña José Ugarte | Cortesía

En el distrito 9 se encuentran espacios distintivos de la ciudad de Los Ángeles como el L.A. Live, el Centro de Convenciones, el Exposition Park y el campus de la Universidad del Sur de California (USC).

“Casi el 80% de los votantes del distrito 9 son latinos, y más del 90% de sus residentes son latinos; y es un distrito que a partir de 2013 sufrió una transformación demográfica porque pasó de ser mayoritariamente afroamericano a latino”, dice Ugarte, quien renunció a su puesto de subjefe de la oficina de la oficina del concejal Curren Price para dedicarse de tiempo completo a su campaña.

“Mi primer trabajo fue en el gobierno de South Gate; trabajé con el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón y he sido consultor político y coordinador de campañas de personajes como Miguel Santiago, Antonio Villaraigosa, Mike Fong, Mike Gipson, José Solache, Heather Hutts, Wendy Carrillo y otros”.

Así que no es una figura nueva en el mundo político electoral ni en el gobierno de la ciudad y estatal.

“Llevo más de 20 años trabajando en campañas y con políticos”, comenta.

Cientos acudieron a darle el respaldo a José Ugarte para que sea concejal de Los Ángeles. Crédito: Cortesía Campaña José Ugarte | Cortesía

Y cómo fue que de trabajar para llevar al triunfo a los políticos, se animó a buscar un cargo.

“En el momento en el que Trump llegó a la presidencia y empezó a decir que los inmigrantes somos criminales y vivimos de las limosnas, decidí participar. Cuando lo escuché atacarnos, dije está hablando de mi, yo fui inmigrante, indocumentado un tiempo, pero también un niño que se puso a estudiar y se educó para mejorar este país”, dice.

Agrega que se casó joven, es padre de una niña de dos años, dueño de una casa en el sur de Los Ángeles, y siempre ha trabajado duro.

“Nos echan la culpa de todo, pero veo a mi gente vendiendo flores y ropa en la calle; y no he conocido a ningún latino inmigrante que viva de pedir limosna. Yo quiero ser un ejemplo, porque vine sin nada y me enseñaron a trabajar”.

Así que se lanzó como candidato porque quiere ser un ejemplo de un indocumentado que se hizo ciudadano y que está trabajando para mejorar su comunidad y generar empleos.

“Quiero que cuando mi hija de dos años crezca, diga ‘mi papá trató de hacer un cambio’ ”.

Tu exjefe, el concejal Price está enfrentan acusaciones de corrupción pública, de las cuales se ha declarado no culpable, y es casi seguro que vaya a un juicio, ¿cómo crees que eso te puede afectar en tu campaña?

“Al concejal Price no se le ha encontrado culpable de nada, y tenemos que apegarnos a la máxima de que todos somos inocentes hasta que un jurado determine otra cosa; pero además yo no he estado involucrado en nada en las acusaciones que se le han hecho, y mi nombre no aparece. Así que no veo porque me tenga que afectar”.

José Ugarte llegó a Estados Unidos a los 4 años. (Cortesía José Ugarte)

En octubre, la Comisión Municipal de Ética aplicó una fuerte multa a Ugarte de $17,500 por fallar en mostrar los ingresos de su firma de consultoría política Ugarte & Associates formada en 2018. ¿No consideras que esa multa puede empañar tu campaña?



“Mis contrincantes se encargaron de indagar en mi pasado, y a mi se me pasó llenar un formato con lo que había ganado un año anterior como consultor, y me dieron esa multa, que ahora tengo que pagar de mis propios ingresos”.

Ugarte ha tenido más de una docena de reuniones comunitarias con miembros de la comunidad, no solo latinos sino afroamericanos, asiáticos y vecinos de otras razas. A partir de esos encuentros, han confirmado las prioridades que quiere abordar de ganar la contienda para concejal por el distrito 9.

“Primero me gustaría promover la construcción de vivienda accesible y traer más empleos; y en materia de migración, quiero agregar a la Orden Especial 40 que los policías locales no puedan acercarse más de 100 pies de una redada. Esto generaría confianza en los angelinos hacia nuestra policía”.

Dice que quiere que la gente de su distrito sin importar donde nació, pueda caminar por la calle y salir a trabajar sin sentirse amenazado.

El segundo tema al que le daría prioridad es la transportación.

“Mi comunidad no tiene trenes, depende de los carros y no hay estacionamiento. El único tren es la Expoline; yo quiero traer un tren que vaya de Slauson y Central hasta Venice Beach”.

Y el tercer tema que le preocupa es el desamparo, ya que su distrito es el segundo en la ciudad con el mayor número de personas sin hogar.

“Tenemos estudios que dicen que el 30% de los desamparados son agresivos y tienen antecedentes de asalto y golpes. Yo siempre que salgo con mi hija al parque o voy a la tienda, temo encontrarme con una persona sin hogar, porque no sé cuál va a ser su reacción. Por eso quiero que aquellos que tengan órdenes de arresto, sean llevados a un centro de desintoxicación, donde los ayuden y les enseñen un oficio”.

Ugarte se definió como un migrante, progresista, padre de familia y dueño de casa que cree en la seguridad pública y en balancear los gastos.

“Hemos gastado en cosas que no han servido; y debemos trabajar en lo que nos falta”.

Planea hacer una campaña tocando en las puertas de las más de 50,000 casas del distrito 8; y haciendo reuniones comunitarias para escuchar a la gente.

“Es un trabajo duro, pero debemos hacerlo”

Quiénes lo apoyan

Entre quienes le han dado el respaldo para que sea concejal del distrito 9 figuran la legendaria líder Dolores Huerta, la supervisora Hilda Solís, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, los concejales Curren Price, Heather Hutt, Tim McOsker, Adrin Nazarian, la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto y el presidente emérito de la Asamblea, Anthony Rendón, y muchos otros.

Así como United Food & Commercial Workers (UFCW) Local 324, Los Angeles County Young Democrats, South Central Los Angeles Democratic Club, Avance Democratic Club, Chicano Latino Immigrant Democratic Club of Los Angeles County y Southern California Armenian Democrats, entre otros.

Además de Ugarte, compiten para concejal por el distrito 9, Estuardo Mazariegos, codirector de Alliance of Californians for Community Empowerment; Jo Uraizee, trabajador social; Adriana Cabrera, presidenta del Consejo Vecinal Central Alameda; el emprendedor social Jorge Nuño; Martha Sánchez, terapeuta y maestra en Los Angeles Mission College; Elmer Roldán, director ejecutivo de Communities in Schools of Los Angeles; la trabajadora social Michelle Washington; el educador y terapeuta Jorge Hernández Rosas; el abogado de derechos civiles Chris Martin; el estudiante universitario Enrique Hernández García; y Nathan Juárez quien trabaja como cajero.

“Soy el único de los candidatos que tiene apoyo latino y afroamericano”, dice.