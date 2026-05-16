Seguro Social: quiénes cobran más de $5,000 el 20 de mayo

Miles de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán un nuevo pago el próximo 20 de mayo, pero entre todos ellos hay un grupo que destaca por cobrar cantidades mucho más altas que el promedio. Aunque la mayoría de los jubilados recibe alrededor de $2,000 dólares mensuales, algunos trabajadores pueden superar los $5,000 dólares al mes gracias a sus ingresos y a la edad en la que decidieron retirarse. Aquí te lo explicamos todo.

La Administración del Seguro Social (SSA) continuará la próxima semana con el calendario de pagos correspondiente a mayo. Si recibes beneficios por jubilación, discapacidad o sobreviviente, es importante revisar tu fecha de nacimiento, ya que de eso depende cuándo llega el dinero a tu cuenta bancaria o tarjeta Direct Express.

¿Quiénes reciben el pago del 20 de mayo?

El miércoles 20 de mayo corresponde el turno para los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre los días 11 y 20 del mes. Esta regla aplica para la mayoría de las personas que reciben pagos del Seguro Social.

Existe una excepción importante: cuando alguien recibe beneficios basados en el historial laboral de otra persona, como un cónyuge o familiar fallecido, la SSA toma como referencia la fecha de nacimiento del trabajador principal.

El calendario de pagos de mayo quedó organizado así:

Nacidos del 1 al 10: pago enviado el 13 de mayo.

Nacidos del 11 al 20: pago programado para el 20 de mayo .

. Nacidos del 21 al 31: pago previsto para el 27 de mayo.

Por otro lado, quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 normalmente cobran el día 3 de cada mes. Pero como esa fecha cayó en fin de semana, el dinero se adelantó al 1 de mayo.

¿Quiénes pueden recibir más de $5,000?

No todos los jubilados califican para pagos tan altos, ya que el beneficio máximo está reservado para personas que trabajaron durante muchos años con ingresos elevados y que además retrasaron su retiro hasta los 70 años.

Según cifras de la Administración del Seguro Social (SSA), un trabajador que ganó el máximo sujeto a impuestos desde los 22 años y esperó hasta los 70 años para reclamar beneficios en 2026 podría recibir aproximadamente $5,181 dólares mensuales.

La diferencia puede ser enorme dependiendo de cuándo una persona decide jubilarse. Por ejemplo, alguien que solicita beneficios a los 62 años podría recibir cerca de $2,969 dólares al mes, incluso si tuvo buenos ingresos durante su vida laboral. En otras palabras, esperar más tiempo para reclamar el Seguro Social puede aumentar significativamente el cheque mensual.

¿Cuánto recibe la mayoría de los beneficiarios?

Aunque el beneficio máximo supera los $5,000 dólares, la mayoría de los estadounidenses recibe cantidades menores. Actualmente, el pago promedio mensual para trabajadores jubilados es de aproximadamente 2,081 dólares.

En tanto, las personas con beneficios por discapacidad reciben cerca de $1,634 dólares y quienes cobran beneficios para sobrevivientes obtienen alrededor de $1,625 dólares al mes.

Estos montos cambian según el historial laboral, los salarios reportados y los años trabajados.

¿Cómo envía el dinero la SSA?

La SSA utiliza principalmente depósito directo y la tarjeta Direct Express para distribuir los pagos. Por disposición gubernamental, ya no se envían pagos en cheques de papel, salvo excepciones.

La SSA también recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de reportar un depósito atrasado, ya que algunos pagos pueden retrasarse por procesos bancarios o fines de semana.

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