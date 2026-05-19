Precio del dólar en México hoy, 19 de mayo del 2026

El precio del dólar en México registró movimientos moderados durante las primeras horas de este martes 19 de mayo del 2026. La cotización de la moneda estadounidense es seguida diariamente por millones de personas que realizan pagos en dólares, reciben remesas o cambian divisas en bancos y casas de cambio.

Este martes, el dólar se ubica en un promedio de $17.29 pesos por unidad. La cifra representa un ligero incremento frente al cierre del lunes 18 de mayo, cuando la divisa estadounidense terminó la jornada en $17.27 pesos, según información del Banco de México (Banxico).

Durante la apertura de operaciones, el dólar alcanzó un promedio de $17.36 pesos mexicanos, equivalente a un avance de 0.46% respecto al cierre previo, de acuerdo con datos de Dow Jones. En la última semana, la moneda estadounidense acumula un incremento de 1.09%; sin embargo, en comparación anual todavía registra una caída de 8.78%.

El comportamiento reciente del mercado cambiario también refleja una etapa de menor volatilidad. Actualmente, este indicador se ubica en 5.72%, nivel inferior a la volatilidad de referencia de 7.61%, lo que apunta a movimientos moderados durante la jornada.

Por otra parte, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 19 de mayo quedó establecido en $17.2928 pesos por dólar. Asimismo, el organismo detalló que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en $17.3477 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica un día antes en el DOF.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras presentan variaciones importantes en el precio de compra y venta del dólar este martes. Las cotizaciones en ventanilla son las siguientes:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $15.95 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA: compra en $16.42 pesos y venta en $17.56 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.73 pesos y venta en $17.72 pesos.

y venta en $17.72 pesos. Scotiabank: compra en $16.65 pesos y venta en $17.95 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada, mientras que Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan vender dólares.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta ronda los $17.65 pesos, mientras que el promedio de compra se ubica en $16.52 pesos por unidad. Por otro lado, las casas de cambio de México y de la frontera de Tamaulipas manejan un precio promedio de venta de $17.25 pesos y una cotización de compra cercana a los $16.75 pesos. En Tijuana, el dólar se ubica este martes en $16.60 pesos a la compra y $16.90 pesos a la venta.

Las compañías de remesas también muestran variaciones en sus tipos de cambio. Western Union cotiza el dólar en $16.91 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el cambio en $17.77 pesos por unidad.

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del tipo de cambio, ya que las cotizaciones pueden modificarse varias veces a lo largo del día dependiendo de la actividad del mercado internacional.

También te puede interesar: