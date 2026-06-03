Precio del dólar en México hoy, 3 de junio del 2026

Tras una jornada favorable para peso mexicano, el dólar inicia este miércoles con ligeros movimientos, mientras los mercados permanecen atentos a los acontecimientos internacionales.

Este miércoles 3 de junio de 2026, el precio promedio del dólar en México se ubica en $17.29 pesos por unidad. Durante la sesión previa, el peso mexicano logró avanzar frente al billete verde gracias a una mejora en el ánimo de los inversionistas ante la posibilidad de una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, en las últimas horas, han regresado las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con datos de Dow Jones, en la apertura de los mercados el dólar estadounidense se cotizó en $17.31 pesos mexicanos, lo que representa una variación positiva de 0.07% respecto al cierre previo de $17.30 pesos por divisa.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del martes 2 de junio fue de $17.2874 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. Sin embargo, conforme avanzó la sesión cambiaria, el tipo de cambio terminó cerca de los $17.30 pesos por unidad.

Por otra parte, Banxico también detalló que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este miércoles quedó establecido en $17.2945 pesos por dólar. Asimismo, el organismo informó que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.3780 pesos por unidad.

La moneda mexicana ganó 0.40% durante la jornada del martes 2 de junio, recuperando terreno frente al dólar estadounidense después de varios días marcados por la incertidumbre internacional. En cambio, en la última semana, el dólar acumula una caída de 0.32%. A tasa anual, el retroceso alcanza 7.15%, reflejando que el peso mexicano mantiene una posición sólida frente a la moneda estadounidense.

El mercado cambiario también continúa mostrando estabilidad. Actualmente, la volatilidad ronda el 4.22%, nivel inferior a la volatilidad de referencia de 7.59%, lo que apunta a menores presiones para el tipo de cambio.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Los bancos mexicanos presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este miércoles 3 de junio de 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.80 pesos y venta en $17.79 pesos.

y venta en $17.79 pesos. BBVA México: compra en $16.44 pesos y venta en $17.57 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.74 pesos y venta en $17.73 pesos.

Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA México mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Mientras tanto, Banco Azteca y Scotiabank ofrecen algunos de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares, superando a Banamex, que había encabezado la mejor oferta por muchas semanas.

En empresas de envío de remesas, Western Union cotiza el dólar en $16.92 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.81 pesos por unidad.

Petróleo sube por tensión en Medio Oriente

Los mercados internacionales continúan atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esta situación ha impulsado los precios del petróleo durante las últimas horas.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) se acerca a los $96 dólares, mientras que el petróleo Brent ronda los $98 dólares por barril. El aumento responde a reportes sobre nuevos enfrentamientos en la región del Golfo Pérsico.

Los movimientos en el mercado energético suelen influir en el comportamiento de las divisas y podrían generar nuevos ajustes en el tipo de cambio durante los próximos días. Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en bancos, casas de cambio o plataformas de envío de dinero.

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