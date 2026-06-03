Trump revela supuesto acuerdo de Irán para abandonar las armas nucleares

La posibilidad de un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán volvió a colocarse en el centro del debate internacional después de que el presidente Donald Trump afirmara que el gobierno iraní ya aceptó no desarrollar armas nucleares, aunque reconoció que esa postura podría modificarse en el futuro.

Durante una entrevista en el podcast Pod Force One” del New York Post, Trump aseguró que el compromiso de Teherán representa uno de los avances más importantes en medio del conflicto que mantiene en vilo a Oriente Medio desde hace más de tres meses.

“Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear”, afirmó Trump durante la conversación.

El mandatario explicó que impedir que Irán acceda a armamento nuclear fue una condición fundamental dentro de los contactos diplomáticos impulsados por Washington.

“No podemos permitir que tengan un arma nuclear”, sostuvo el presidente estadounidense.

Persisten dudas sobre las negociaciones

A pesar del optimismo expresado por Trump, las negociaciones entre Washington y Teherán continúan rodeadas de incertidumbre. La guerra se acerca a los 100 días y, aunque ambas partes mantienen un alto el fuego, todavía no existe un acuerdo de paz definitivo.

Pese a las declaraciones del mandatario, Irán no ha emitido información oficial. Consultado por CNBC, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declinó comentar las afirmaciones de Trump, lo que alimenta las dudas sobre el verdadero alcance de los compromisos alcanzados.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró recientemente que las conversaciones siguen activas, pese a versiones difundidas por medios estatales iraníes que señalaban una supuesta interrupción de los contactos diplomáticos.

Ormuz mantiene en alerta a los mercados

Mientras continúan las negociaciones, la atención internacional también se concentra en el futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Los precios del crudo permanecen elevados debido a la incertidumbre sobre el tránsito en la zona. Esta semana, medios estatales iraníes informaron que Teherán podría avanzar hacia un cierre total de la vía marítima en respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego.

Sin embargo, Trump consideró poco probable que esa medida se prolongue durante mucho tiempo.

“Creo que esto se resolverá con bastante rapidez”, afirmó.

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