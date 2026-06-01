Nuevos ataques entre EE.UU. e Irán amenazan el alto el fuego y vuelven a encarecer el petróleo

La tensión en el estrecho de Ormuz aumentó este fin de semana después de que Estados Unidos afirmara haber llevado a cabo ataques a sitios militares de Irán, que respondió con una ofensiva contra una base estadounidense.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó haber lanzado “ataques en legítima defensa” en respuesta a “acciones agresivas iraníes”, entre ellas el derribo de un dron estadounidense sobre aguas internacionales.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), por su parte, dijo haber atacado una base aérea utilizada por las fuerzas estadounidenses para lanzar operaciones contra Irán.

El Centcom comunicó que fueron interceptados dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra fuerzas estadounidenses en Kuwait y que “ningún miembro del personal estadounidense resultó herido”.

Anteriormente, Kuwait había informado de que sus fuerzas se habían enfrentado a misiles y drones “hostiles”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a sus críticos a “sentarse y relajarse” en una publicación en Truth Social la madrugada del lunes, en la que afirmó que “todo saldrá bien al final”.

Añadió que Irán “realmente quiere llegar a un acuerdo, y será un buen acuerdo para EE.UU.”.

La escalada también tuvo repercusiones en los mercados energéticos.

Los precios internacionales del petróleo subieron más de un 2% ante el temor de que el deterioro de la situación en Líbano complique las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para consolidar el alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Nuevos ataques en plena negociación

Se trata del último intercambio de fuego entre ambas partes después de que las negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a su conflicto —que ya dura más de tres meses— no avanzaran durante el fin de semana.

Medios estadounidenses reportaron que Trump había solicitado cambios en los términos del acuerdo.

Según CBS News, socio informativo de la BBC en Estados Unidos, esos cambios están relacionados con el canal de navegación del estrecho de Ormuz y con la retirada de uranio altamente enriquecido de Irán.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios al respecto.

Getty Images: Trump pidió cambios en el borrador del acuerdo de paz, según medios estadounidenses.

El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que Estados Unidos estaba “cambiando constantemente sus posturas y planteando exigencias nuevas o contradictorias”, lo que, según afirmó, “prolongaría naturalmente las negociaciones”.

El jefe negociador iraní había declarado el domingo que Teherán no aceptaría ningún acuerdo a menos que sus derechos quedaran plenamente garantizados.

Acusaciones cruzadas

El ejército estadounidense anunció que, durante el sábado y el domingo, había llevado a cabo “ataques en legítima defensa” contra sitios iraníes de operación de radares y de mando y control de drones en la ciudad de Goruk, cerca de la costa sur de Irán, y en Qeshm, una isla situada en el estrecho de Ormuz.

En una publicación en X, el Centcom detalló que cazas estadounidenses atacaron defensas aéreas del ejército iraní, una estación de control terrestre y dos drones que, según afirmó, “representaban una amenaza clara para los buques que transitaban por las aguas regionales”.

También indicó que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido en los ataques.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que esos ataques constituyeron una violación del alto el fuego.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber atacado la base que, según sostuvo, Estados Unidos había utilizado para atacar una torre de comunicaciones en la isla de Sirik, en el Golfo, a unos 65 km de la costa sur de Irán.

El ejército iraní añadió que su respuesta sería “completamente diferente” si la agresión estadounidense se “repitiera”, según declaraciones del IRGC recogidas por la agencia semioficial iraní Fars.

A primera hora del lunes, el ejército de Kuwait comunicó que estaba “haciendo frente a ataques hostiles con misiles y drones”, mientras que la agencia estatal de noticias KUNA informó de que habían sonado las sirenas de alerta aérea en todo el país.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití emitió un comunicado en el que condenó “en los términos más enérgicos” los “atroces y reiterados ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada y una agresión directa” contra Kuwait.

El ministerio señaló que esos ataques “socavan” los esfuerzos para reducir las tensiones en la región y afirmó que el país se reserva el derecho de “adoptar todas las medidas necesarias” para defenderse.

La semana pasada, Teherán atacó una base aérea en Kuwait en respuesta a ataques aéreos estadounidenses que, según Washington, se llevaron a cabo para impedir que embarcaciones y unidades de misiles iraníes colocaran minas en las inmediaciones de este canal de navegación.

Getty Images: Varios buques navegan frente a la playa de Suru, en Bandar Abbas, a orillas del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo.

La propuesta de acuerdo, en el aire

Si bien el alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, Trump ha sugerido reiteradamente que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo permanente y que las negociaciones avanzan.

No obstante, hasta la fecha no se ha concretado ningún acuerdo formal.

El viernes, Trump y sus principales asesores se reunieron para tomar una “decisión definitiva” sobre el marco de una posible prórroga del alto el fuego.

Sin embargo, la reunión concluyó sin que quedaran claros los pasos a seguir, hasta que posteriormente surgieron informaciones según las cuales el presidente había solicitado modificaciones en el texto del acuerdo.

Según CBS News, los términos más recientes incluyen un cese de la violencia durante 60 días y un llamamiento a la reapertura del estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que habitualmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) transportados en el mundo, y cuyo cierre efectivo ha provocado un fuerte repunte de los precios internacionales del petróleo.

Según esas informaciones, el acuerdo bajo negociación también incluye un marco para reabrir las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán -al que Teherán atribuye fines pacíficos- aunque el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, negó el lunes que ese asunto hubiera estado sobre la mesa.

“No se han llevado a cabo negociaciones sobre los detalles del expediente nuclear. En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra”, declaró Baghaei en una rueda de prensa.

Añadió que el fin del conflicto en Líbano seguía siendo una “condición indispensable” para cualquier acuerdo, y que Washington y Teherán aún no habían llegado a “una conclusión definitiva”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reiteró esta posición en una publicación en X el lunes: “El alto el fuego entre Irán y EE.UU. es, inequívocamente, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el del Líbano”.

“Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”, añadió.

La agencia de noticias iraní Tasnim dijo este lunes que el gobierno de ese país iba a pausar las negociaciones indirectas con EE.UU. y que, de hecho, había suspendido el intercambio de mensajes debido a las operaciones militares de Israel en Líbano. Sin embargo, no ha habido una confirmación oficial por parte del gobierno iraní.

Líbano se vio arrastrado a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 2 de marzo cuando el grupo chiita Hezbolá, respaldado por Irán, lanzó cohetes contra Israel en represalia por un ataque israelí que causó la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, tras lo cual Israel respondió con una campaña aérea y una invasión terrestre en partes del Líbano.

BBC:

Haz clic aquípara leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquía nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebooky en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.