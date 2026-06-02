EE.UU. endurece sanciones contra Irán y apunta a las principales plataformas de criptomonedas del país

La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de sanciones económicas contra Irán que tiene como objetivo a las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del país, en un esfuerzo por restringir las vías que, según Washington, han permitido al gobierno iraní evadir restricciones financieras internacionales y movilizar recursos para actividades consideradas ilícitas.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas afectan a cuatro ciudadanos iraníes y a cuatro empresas dedicadas al intercambio de activos digitales: Nobitex, Bitpin, Ramzinex y Wallex. Las autoridades estadounidenses advirtieron además que instituciones financieras extranjeras o personas que mantengan determinadas transacciones con estas compañías también podrían enfrentar sanciones.

La decisión coloca en el centro de la ofensiva financiera a Nobitex, considerada la mayor plataforma de criptomonedas de Irán. Funcionarios estadounidenses sostienen que la empresa desempeñó un papel clave en la canalización de recursos vinculados al gobierno iraní, al Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el régimen iraní ha recurrido al uso de activos digitales para proteger recursos financieros y eludir las restricciones impuestas por Occidente.

“Mientras la economía de Irán enfrenta crecientes dificultades, el régimen ha utilizado tecnologías de activos digitales para avanzar sus intereses y evitar las sanciones internacionales”, señaló Bessent en un comunicado.

While Iran’s economy is in free fall, the regime has chosen to co-opt digital asset technologies for its own corrupt agenda, including evading sanctions and transferring wealth out of the country. Iran’s current economic chaos is proof that @POTUS’ maximum pressure campaign has? https://t.co/CJPNSgccqh — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 2, 2026

Acusan a Nobitex de facilitar operaciones para el régimen iraní

Según el Departamento del Tesoro, Nobitex procesó más de la mitad de los flujos de activos digitales registrados en Irán durante 2025 y permitió operaciones vinculadas a entidades sancionadas por Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que la plataforma ayudó al Banco Central iraní a acceder a cientos de millones de dólares en criptomonedas estables y facilitó transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria. También afirman que, durante períodos de restricciones de internet dentro de Irán, la empresa continuó procesando movimientos financieros por millones de dólares.

Las sanciones incluyen a Amir Hossein Rad, expresidente, cofundador y exdirector ejecutivo de Nobitex, así como a otros altos directivos. Entre los individuos sancionados figuran además los hermanos Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali y Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, identificados como cofundadores de la compañía.

Investigaciones recientes señalaron que ambos pertenecen a la influyente familia Kharrazi, una de las más cercanas a las estructuras de poder de la República Islámica.

No obstante, Nobitex ha rechazado previamente las acusaciones. En declaraciones enviadas a medios internacionales meses atrás, la empresa aseguró que no mantiene vínculos directos con el gobierno iraní y negó colaborar con organismos estatales. La plataforma también afirmó que cualquier operación ilícita realizada por usuarios ocurrió sin conocimiento ni autorización de su administración.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control designated Nobitex, Iran’s largest digital asset exchange, along with three other Iranian digital asset exchanges, as part of Economic Fury and the Trump Administration’s efforts to eliminate the threat posed by the Iranian? — Treasury Department (@USTreasury) June 2, 2026

Crece la presión financiera de Washington sobre Teherán

Las sanciones forman parte de la estrategia de presión económica impulsada por Washington para limitar las fuentes de financiamiento de Teherán.

Además de Nobitex, el Tesoro sancionó a Wallex, Bitpin y Ramzinex, plataformas que concentran una parte significativa de las transacciones de activos digitales dentro de Irán. Funcionarios estadounidenses sostienen que estas empresas han servido como canales para mover fondos fuera del alcance del sistema financiero internacional tradicional.

La medida se suma a otras acciones recientes contra redes vinculadas al comercio petrolero iraní y a mecanismos financieros relacionados con la Guardia Revolucionaria. Paralelamente, el programa “Recompensas por la Justicia” del Departamento de Estado mantiene una oferta de hasta 15 millones de dólares por información que contribuya a interrumpir las estructuras financieras del grupo militar iraní.

Con esta nueva ronda de sanciones, Washington busca reforzar el aislamiento financiero de Irán y cerrar espacios que, según las autoridades estadounidenses, han permitido al gobierno iraní utilizar el mercado de criptomonedas para sortear las restricciones económicas internacionales.

Sigue leyendo: