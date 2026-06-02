Rubio descarta aliviar sanciones a Irán a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz

Marco Rubio afirmó este martes que la administración Trump no contempla levantar las sanciones contra Irán a cambio de que el país reabra el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Durante una audiencia ante el Senado, el secretario de Estado fue claro al señalar que esa posibilidad “no se ha discutido” ni ha sido ofrecida a Teherán; explicó que cualquier alivio de las sanciones seguirá ligado exclusivamente a cambios en el programa nuclear iraní.

Sanciones ligadas al programa nuclear

“Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a altos niveles. Irán está sancionado debido a sus actividades nucleares”, declaró Rubio ante los legisladores. Añadió que si el gobierno iraní acepta abandonar esas actividades y cumple sus compromisos, entonces podría existir un alivio gradual de las restricciones económicas.

Las declaraciones surgieron en respuesta a preguntas del senador demócrata Chris Murphy, quien consultó si Washington estaría dispuesto a flexibilizar su postura para facilitar una reapertura del estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte energético global.

Debate en el Senado

Más adelante, el senador republicano Rand Paul consideró positivo que la administración mantenga abierta la posibilidad de negociar un levantamiento de sanciones vinculado al desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, señaló que las sanciones por sí solas no han provocado cambios significativos en la conducta de Irán.

Las declaraciones de Rubio dejan claro que la Casa Blanca mantiene su estrategia de presión sobre Teherán y que cualquier negociación futura seguirá centrada en las actividades nucleares iraníes, no en la situación del estrecho de Ormuz.

Jameneí vuelve al centro de las negociaciones

Rubio también aseguró que cree que el líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, continúa con vida y ha asumido un papel cada vez más activo en los contactos destinados a reducir las tensiones entre ambos países. Sus comentarios llegan en medio de las especulaciones sobre el estado y la ubicación del máximo dirigente iraní tras semanas de conflicto.

Además, sugirió que la ausencia pública de Jameneí responde a razones de seguridad derivadas de la situación interna del régimen. “No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes en el régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende internamente”, afirmó. El funcionario añadió que, pese a su bajo perfil, el líder iraní estaría participando de forma más directa en las conversaciones para buscar una salida al conflicto y abordar temas clave como la reapertura del estrecho de Ormuz.

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