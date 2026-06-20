Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación y el jugador responde desde el Mundial 2026

La concentración de Marruecos en el Mundial 2026 quedó sacudida por una noticia de alto impacto. El defensor Achraf Hakimi deberá enfrentar un juicio en Francia por una acusación de violación presentada en 2023, luego de que un Tribunal de Apelación rechazara el recurso presentado por su defensa para evitar llegar a esa instancia.

La resolución judicial coloca nuevamente al lateral del Paris Saint-Germain en el centro de la atención internacional, a pocas horas de un compromiso clave de la selección marroquí en la Copa del Mundo.

Tribunal rechaza la apelación y Hakimi enfrentará juicio

La decisión del Tribunal de Apelación confirma el envío a juicio del futbolista marroquí, quien ha rechazado las acusaciones desde que se hicieron públicas.

Tras conocer la resolución, Hakimi reaccionó en redes sociales y expresó su postura sobre el proceso judicial.

“Tengo la sensación de ser un blanco fácil“, escribió el jugador.

El defensor también aseguró que espera la instancia judicial para exponer públicamente su versión de los hechos.

“Por fin podré hablar“, continuó. “He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones”, aseguró.

“Un relato que no es el mío está siendo contado en contra de mi familia, mi vida y, sobre todo, en contra de la verdad (…) Desde el primer día espero el juicio. Ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar“, concluyó.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient? — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

La defensa de Hakimi denuncia un trato desigual

La abogada del futbolista, Fanny Colin, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la notoriedad pública de su cliente ha influido en la percepción del caso.

“Tiene la sensación desagradable de que, como es una persona conocida, no está siendo tratado como cualquier otro justiciable“, declaró.

La representante legal insistió además en que el jugador espera comparecer ante el tribunal para responder a las acusaciones.

“Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar“.

Aunque la defensa todavía tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo francés, no se ha confirmado si utilizará esa vía legal.

¿Qué se sabe de la acusación contra Achraf Hakimi?

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando una mujer denunció al futbolista por hechos ocurridos presuntamente en su domicilio de Boulogne-Billancourt, en las afueras de París.

Según la denuncia, la joven acudió a la vivienda del jugador después de varias semanas de conversaciones a través de redes sociales.

La denunciante sostiene que fue víctima de una agresión sexual. Por su parte, Hakimi ha negado las acusaciones desde el inicio del proceso y únicamente ha reconocido la existencia de contacto físico consentido.

La justicia francesa consideró que existen elementos suficientes para que el caso sea analizado en juicio, instancia en la que ambas partes podrán presentar pruebas y testimonios.

Kylian Mbappé aparece vinculado al caso como posible testigo

Uno de los nombres que surgieron durante la investigación es el de Kylian Mbappé, amigo cercano de Hakimi y excompañero suyo en el PSG.

El atacante francés fue interrogado durante la investigación debido a conversaciones que mantuvo con el defensor marroquí la noche de los hechos denunciados.

Su testimonio fue utilizado por la defensa en distintos recursos presentados durante el proceso.

De acuerdo con medios franceses, Mbappé podría ser convocado como testigo si así lo consideran las partes o el tribunal durante el juicio.

Marruecos sigue enfocado en el Mundial 2026

La noticia llega en un momento especialmente sensible para la selección de Marruecos, que se encuentra disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Hakimi es uno de los referentes del combinado africano y una pieza fundamental tanto en defensa como en la generación ofensiva del equipo.

Mientras el proceso judicial sigue su curso en Francia, el futbolista continúa concentrado con Marruecos, a la espera de definir su situación legal en un juicio cuya fecha todavía no ha sido anunciada oficialmente.

El caso seguirá generando atención internacional debido al perfil del jugador y a las implicaciones deportivas y judiciales que rodean a una de las figuras más reconocidas del futbol marroquí.

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