Fernando Gago, exentrenador de Chivas, operado de emergencia en Chile

La victoria de Universidad de Chile sobre O’Higgins quedó en segundo plano pocas horas después del encuentro. La atención pasó del terreno de juego al estado de salud de Fernando Gago, entrenador del conjunto azul y recordado por su paso por Chivas del Guadalajara en México, quien debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en Santiago tras presentar un problema cardiovascular.

La situación generó preocupación dentro del club y entre los aficionados, especialmente porque el técnico argentino había dirigido con normalidad el compromiso que terminó con triunfo por 2-0 en el Estadio Nacional. Incluso, al finalizar el partido, participó en la conferencia de prensa y compartió sus impresiones sobre el desempeño de su equipo.

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias ? pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

Fue durante la madrugada cuando se produjo el traslado a una clínica de la capital chilena. De acuerdo con reportes de medios locales, el ingreso ocurrió luego de que comenzara a presentar síntomas que llevaron a una evaluación médica inmediata. Posteriormente, fue sometido a una intervención quirúrgica y quedó bajo observación especializada.

La propia institución confirmó la situación mediante un comunicado difundido en redes sociales. “Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, señaló Universidad de Chile.

Universidad de Chile reorganiza su planificación deportiva

Mientras el entrenador permanece bajo supervisión médica, el club ya tomó medidas para garantizar la continuidad de sus actividades deportivas. La entidad informó además que el estratega argentino “se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”.

La información entregada por distintos medios chilenos coincide en que el exfutbolista de Boca Juniors y Real Madrid seguirá bajo control médico mientras avanza su recuperación. Por ahora no se ha determinado cuánto tiempo permanecerá alejado de sus responsabilidades habituales al frente del equipo.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

La ausencia de Gago obligará a modificar la conducción técnica para los próximos compromisos. Universidad de Chile tiene programado un encuentro ante Santiago Wanderers por la Copa Chile y será su asistente, Fabricio Coloccini, quien asuma la dirección del equipo desde el banquillo.

La noticia llegó en un momento positivo para el conjunto universitario. El triunfo conseguido frente a O’Higgins, correspondiente a un duelo pendiente de la fecha 13, permitió a la escuadra azul ascender a la tercera posición de la clasificación con 24 puntos. El equipo quedó a dos unidades de Universidad Católica y a doce del líder Colo Colo.

Gago, de 40 años, atraviesa así un inesperado episodio de salud mientras vive su etapa al frente del club chileno. Por el momento, Universidad de Chile mantiene el seguimiento permanente de su evolución médica y ha transmitido tranquilidad al informar que el entrenador se encuentra estable y acompañado por especialistas.

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