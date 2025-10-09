El DHS condena que se divulgue información confidencial de agentes del orden y se les amenace

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) condenó la “peligrosa” divulgación de información personal de agentes de inmigración y sus familias, mientras la agencia insta a moderar la retórica generalizada y creciente que emana de políticos y medios de comunicación “de izquierda”.

“Los hombres y mujeres de ICE y CBP son padres y madres, hijos e hijas. Se levantan cada mañana para intentar que nuestras comunidades sean más seguras”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado de prensa.

“Como todos los demás, solo quieren volver a casa con sus familias por la noche. La violencia y la deshumanización de estos hombres y mujeres que simplemente hacen cumplir la ley deben cesar”, dijo McLaughlin.

El DHS afirma que no solo han aumentado las amenazas contra sus agentes, sino que las agresiones se han disparado un 1000% en los últimos meses, a medida que la administración Trump continúa con su ofensiva migratoria.

Los incidentes amenazantes se han presentado en forma de mensajes de voz violentos y llenos de blasfemias, y publicaciones en redes sociales que revelan las direcciones de los agentes federales, lo que ha provocado varios arrestos.

Tres mujeres fueron acusadas el mes pasado por presuntamente acosar a un agente de ICE desde el Centro Cívico de Los Ángeles hasta su domicilio. Transmitieron en vivo la desenfrenada persecución en sus cuentas de Instagram, mientras proporcionaban instrucciones detalladas a sus seguidores.

Al llegar a la casa del agente, continuaron transmitiendo mientras gritaban a los transeúntes que su “vecino es ICE”, “la migra vive aquí” e “ICE vive en tu calle y deberías saberlo”.

Según la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, ellas revelaron públicamente la dirección del agente y animaron a los espectadores a “venir”.

El 22 de septiembre, un hombre de 68 años fue arrestado en San Diego tras publicar en línea la dirección de una abogada del ICE e instar a la gente a acosarla, o incluso a “darle un golpe”, una peligrosa táctica de acoso que consiste en hacer falsas llamadas de emergencia para provocar una respuesta armada de las fuerzas del orden.

Un vil mensaje de voz fue dirigido a la esposa de un agente del ICE de Texas, comparándolos con nazis y amenazando abiertamente a su familia.

“No sé cómo dejas que tu marido trabaje para el ICE y tú duermes por las noches. Que te jodan, que te jodan a tu familia. Ojalá deporten a tus hijos por accidente. ¿Cómo duermes? Que te jodan. ¿Oíste lo que les pasó a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial? Porque eso es lo que le va a pasar a tu familia”, dijo una mujer no identificada al teléfono, con la voz desbordante de desprecio.

La esposa de otro agente recibió un mensaje en Facebook de una cuenta aparentemente con el nombre completo del remitente, Robert Buckley, advirtiéndole: “Tu marido, el hombre de hielo, es un cabrón y la venganza llegará tarde o temprano”.

“Este tipo de amenazas contra nuestros valientes agentes del ICE y sus familias son repugnantes. Estos agentes arriesgan sus vidas a diario para arrestar a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y pandilleros de nuestras comunidades”, declaró McLaughlin, criticando duramente las campañas de acoso.

“Comparar al ICE día tras día con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias”.

El trabajo de la agencia continúa a pesar del entorno hostil, con el ICE en camino de deportar a 600,000 migrantes en 2025 y 457,000 arrestos de inmigrantes ilegales desde que Trump asumió su segundo mandato, según el comunicado.

