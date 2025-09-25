DHS ordena reforzar seguridad en las instalaciones de ICE tras tiroteo en Dallas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que “aumentará de inmediato la seguridad” en las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo el país, después del tiroteo mortal del miércoles en la oficina de campo de ICE en Dallas, donde un inmigrante detenido murió y otros sufrieron lesiones críticas.

El DHS compartió la información en una publicación de X: “Ante el terrible tiroteo de hoy, que parece estar motivado por el odio hacia el ICE, la secretaria Noem ha ordenado al DHS que comience a reforzar de inmediato la seguridad en las instalaciones del ICE en todo el país. Este tiroteo debe servir como una llamada de atención para la extrema izquierda: su discurso sobre el ICE tiene consecuencias”.

Un pistolero solitario abrió fuego el miércoles en una oficina local del ICE en Dallas y causó la muerte de un inmigrante detenido, mientras que otros dos inmigrantes se encontraban en estado crítico.

El pistolero murió de un disparo autoinfligido. Ningún agente del ICE resultó herido en el tiroteo.

Las autoridades identificaron al presunto pistolero como Joshua Jahn, de 29 años, del condado de Collin, Texas.

Las autoridades informaron que se encontraron mensajes contra el ICE en casquillos de bala. El tiroteo se investiga como un acto de violencia selectiva.

