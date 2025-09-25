Director de ICE asegura que tiroteo en Dallas pudo acabar en una masacre mayor

Dado a que el tirador usó un “rifle de alta potencia” y disparó de forma indiscriminada a una zona altamente transitada, Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que el tiroteo “podría haber sido peor”.

En declaraciones para CBS News, el jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que el tiroteo en un centro de procesamiento de Dallas pudo convertirse en una tragedia mayor, pues los disparos del francotirador fueron “indiscriminados” y que otras personas podrían haber sido alcanzadas durante el ataque.

Lyons afirmó que tres detenidos bajo custodia del ICE recibieron disparos, uno de ellos mortalmente. Señaló que dos detenidos permanecían en estado crítico hasta la tarde del miércoles. El ICE ha declarado que ningún empleado de la agencia resultó herido durante el ataque.

Pero Lyons afirmó que el tiroteo pudo haber sido más mortífero, citando el “rifle de alta potencia” del tirador y la zona que apuntó. Las autoridades afirman que el tirador disparó desde una azotea cercana.

“Lo que es aún más aterrador es la ubicación donde está la oficina local. Hay negocios por allí, la I-35 es muy transitada”, dijo Lyons, señalando que el tiroteo ocurrió cuando la gente se dirigía al trabajo y a la escuela temprano en la mañana.

“Podría haber alcanzado, en su fuego indiscriminado, a personas que se dirigían al trabajo o a civiles en el terreno”, dijo, calificándola de “una situación muy aterradora”.

“Pero, desgraciadamente, alguien perdió la vida y fue claramente un ataque a una instalación del ICE”, añadió.

El atacante fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, quien se informó que se suicidó tras abrir fuego.

Jahn había vivido en un suburbio de Dallas, de acuerdo con registros públicos, y fue acusado hace una década de entregar marihuana, según registros judiciales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la persona que perpetró el ataque armado de este miércoles murió “por una herida de bala autoinfligida”.

“Aunque aún no conocemos el motivo, sabemos que nuestros agentes del ICE enfrentan una violencia sin precedentes en su contra. Debe terminar”, dijo Noem en X.

A pesar de que las autoridades recalcaron que desconocen aún el motivo tras el ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump y políticos republicanos, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la “violencia” y las amenazas contra “las fuerzas del orden”.

