DHS revisó datos y reportó que solo murió un inmigrante en ataque a centro de ICE en Dallas

Un inmigrante detenido murió en el tiroteo del miércoles a un centro de ICE en Dallas y otros dos fueron hospitalizados en estado crítico, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado de prensa emitido por la tarde.

Anteriormente, el DHS había informado que dos detenidos de ICE fallecieron y otro resultó gravemente herido. Posteriormente, la agencia revisó las cifras sin ofrecer más explicaciones.

El comunicado, que fija el balance del suceso en un migrante fallecido, dos migrantes heridos y una segunda víctima mortal (el tirador, que se quitó la vida), es el último de una larga serie de comunicaciones confusas y contradictorias que se han sucedido en relación al tiroteo.

Aunque aún no hay confirmación oficial, la cadena NBC, citando a las fuerzas de seguridad, dice que el tirador ha sido identificado como Joshua Jahn, un hombre 29 años.

Según detalló DHS, el sospechoso disparó de manera “indiscriminada” hacia las instalaciones desde la terraza de un edificio adyacente e impactó contra una furgoneta en donde estaban los migrantes.

Un fuerte dispositivo policiaco continúa vigente para dar con otros posibles responsables del tiroteo en Dallas. Crédito: Julio Cortez | AP

Tanto el FBI como DHS han asegurando que las pesquisas sobre este hecho continúan en marcha, pero revelaron que está siendo investigado como un ataque de violencia “selectiva”.

Según ICE y DHS, las autoridades encontraron una serie de cartuchos cerca del sospechoso tenían escrito el mensaje: “ANTI-ICE”.

A pesar de que las autoridades recalcaron que desconocen aún el motivo tras el ataque, el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y varios funcionarios del gobierno y políticos republicanos, lo vincularon de inmediato con la “violencia” y las amenazas contra “las fuerzas del orden”, tanto de la izquierda, como de los demócratas.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de ICE en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró “ataque organizado”.

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.

