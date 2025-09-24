Trump acusa a demócratas de alentar retórica contra ICE tras el tiroteo en Dallas

En reacción al tiroteo ocurrido este miércoles en una oficina de ICE en Dallas, donde se registró un muerto y dos heridos, Donald Trump lanzó un mensaje argumentando que el violento hecho es producto de lo que llama “retórica violenta contra el ICE”.

Sin mencionar que las víctimas fueron migrantes, Trump desvió la atención y responsabilizó a los demócratas del tiroteo en un centro de detención en Dallas, acusando de alentar una retórica contra el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

Según el mandatario, esta violencia es resultado de que “los demócratas de la izquierda radical demonizan constantemente a las fuerzas del orden, piden desmantelar ICE y comparan a sus agentes con ‘nazis’”.

This vile attack was motivated by hatred for ICE.



This shooting must serve as a wake-up call that violent rhetoric about ICE has consequences. Comparing ICE day-in and day-out to the Nazi Gestapo, the Secret Police, and slave patrols has consequences. pic.twitter.com/SpVvl2DOqZ — Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2025

“¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo y expulsar a los peores criminales de nuestro país, pero se enfrentan a un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales izquierdistas desquiciados”, sentenció.

“La violencia persistente de terroristas de la izquierda radical, después del asesinato de Charlie Kirk, debe terminar. Los agentes de ICE y otros valientes miembros de las fuerzas de seguridad enfrentan una grave amenaza”, añadió Trump, haciendo referencia al reciente asesinato del activista ultraconservador.

Una persona disparó hoy contra un centro de ICE y provocó la muerte de al menos un inmigrante detenido en el centro e hirió a otros dos.

Pese a que ningún funcionario del servicio resultó herido, y el agresor fue identificado como Joshua Jahn, ciudadano estadounidense, Trump lanzó:

“¡Hago un llamado a todos los demócratas para que detengan esta retórica contra ICE y las fuerzas del orden de Estados Unidos!”.

Añadió que “La Administración Trump está totalmente comprometida con respaldar a las fuerzas del orden, proteger las fronteras, asegurar nuestra patria, deportar a delincuentes violentos y erradicar completamente el terrorismo interno de izquierda que está aterrorizando a nuestro país”.

Sigue leyendo:

• Son inmigrantes las víctimas del tiroteo en centro de ICE en Dallas

• Identifican al presunto autor del tiroteo registrado en centro del ICE ubicado en Dallas

• Hallan bala con mensaje contra ICE en tiroteo en Dallas