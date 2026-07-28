Nueva regla de asilo busca “presionar a las personas a renunciar a sus casos y aceptar la deportación”, advierte AILA

Al terminar con la llamada “acción afirmativa” en los procesos de asilo y enviar los casos a jueces de inmigración, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estaría obligando a los inmigrantes a “renunciar a sus casos y aceptar la deportación”.

Así lo expone Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), sobre la norma final provisional publicada este lunes ante el Registro Federal, “Remisiones Afirmativas de Asilo Sin Entrevista”.

“Esta norma no solo entorpecerá el funcionamiento de los tribunales de inmigración, sino que también perjudicará a las personas vulnerables que huyen de la tortura y la persecución, al someterlas a juicios contenciosos y probablemente también a detención”, indicó. “La detención es una táctica cruel e injustificada para presionar a las personas a renunciar a sus casos y aceptar la deportación sin tener jamás un juicio justo”.

Johnson señaló que este cambio radical en los procesamientos de asilo abona a la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump contra el sistema de asilo, el cual ya incluía impedir que las personas soliciten asilo en la frontera, un plan que la mayoría conservadora de la Corte Suprema confirmó.

“Este es un golpe más que la Administración le ha dado al sistema de asilo estadounidense, que ha incluido el cierre de la frontera a los solicitantes de asilo, su arresto en audiencias judiciales y su envío a países peligrosos y conflictivos donde nunca han vivido ni pisado”, agregó Johnson.

El argumento de USCIS es que el envío directo de los casos de asilo a cortes migratorias ayudará supuestamente a reducir los retrasos en esos tribunales, que dependen del Departamento de Justicia , pero Johnson indica que ocurriría lo opuesto.

“Esta norma agravará la enorme acumulación de casos en los tribunales de inmigración al transferir miles de casos del USCIS a jueces que tardan mucho más en atender los casos que los oficiales de asilo”, expuso.

El cambio esencial es que los inmigrantes que solicitan asilo ya no tendrían la entrevista de “miedo creíble” con los oficiales de USCIS, quienes evalúan si la persona cumple con los requisitos para su protección en EE.UU. y, mientras no haya una decisión de un juez, esa persona podría obtener un Documento de Autorización de Emplexo (EDA).

“En lugar de malgastar los recursos judiciales al privar a los solicitantes de asilo del debido proceso, se deberían derivar más casos a los funcionarios de asilo, quienes pueden realizar una revisión exhaustiva mucho más rápidamente que los jueces”, consideró Johnson.

AILA apoya que más oficiales migratorios evalúen los casos de asilo, pero la nueva regla de la administración Trump se dirige en sentido contrario.

El asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, defendió la decisión al acusar hay una “dilación intencional” de abogados de peticionarios de asilo para que sus clientes se queden en EE.UU.

“Uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados que los representan, defensores de las fronteras abiertas”, afirmó Percival.