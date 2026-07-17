EE.UU. limita a cuatro años las visas de estudiantes internacionales desde septiembre

El gobierno de Estados Unidos cambiará de manera significativa las reglas para los estudiantes internacionales que ingresan al país con una visa F. A partir del 15 de septiembre de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dejará atrás el sistema que permitía permanecer en territorio estadounidense durante toda la duración de los estudios y establecerá un periodo máximo de admisión de cuatro años, con posibilidad de solicitar una extensión.

La medida fue publicada por el DHS en el Registro Federal mediante la norma definitiva titulada Establecimiento de un período fijo de admisión y un procedimiento de extensión de estadía para estudiantes académicos no inmigrantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros. Según explicó la dependencia, el objetivo es establecer un proceso uniforme para controlar la permanencia de quienes estudian en el país.

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