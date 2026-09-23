Trump endurece política de visas contra el “turismo de nacimiento” en Estados Unidos

Donald Trump amplió este miércoles su ofensiva contra el llamado “turismo de nacimiento” al imponer nuevas restricciones de visas a extranjeros que participen, faciliten o se beneficien de redes dedicadas a llevar mujeres embarazadas a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. La medida alcanza también a propietarios, intermediarios y proveedores médicos involucrados en estas operaciones.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que la política se aplicará bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite considerar inadmisible a un extranjero cuando su entrada o actividades puedan tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.

“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, señaló Rubio en un comunicado del Departamento de Estado. La medida entró en vigor este 23 de septiembre y determinadas restricciones también podrán alcanzar a familiares de las personas señaladas.

Birth tourism is a practice that defrauds our immigration and Medicaid systems. Today @SecRubio announced a new visa restriction policy to target those who engage in or profit from this fraud.https://t.co/WFWK6J6ucG — Department of State (@StateDept) September 23, 2026

Rubio acusó a redes extranjeras de convertir esta práctica en un negocio y de preparar a sus clientes para evadir los controles migratorios.

“Las redes comerciales extranjeras de turismo de nacimiento han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro. Estas redes publicitan y asesoran a ciudadanos extranjeros para que mientan en las solicitudes de visa estadounidenses y recaudan decenas de miles de dólares para organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía estadounidense”, afirmó.

La política está dirigida contra propietarios y operadores de estas redes, intermediarios que instruyan a solicitantes para cometer fraude migratorio y proveedores médicos extranjeros, entre otros participantes.

“Al restringir la emisión de visas a quienes participan y se benefician de este fraude, estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”, agregó Rubio.

El Gobierno estadounidense ya había endurecido las reglas en enero de 2020, durante el primer mandato de Trump. El Departamento de Estado estableció entonces que los funcionarios consulares podían negar visas de visitante cuando determinaran que el propósito principal del viaje era dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía para el hijo.

La nueva política ahora amplía el foco hacia quienes organizan y lucran con estas operaciones.

El Departamento de Justicia documentó en 2019 el alcance de algunas de estas redes al acusar a 19 personas relacionadas con tres esquemas en el sur de California que atendían principalmente a ciudadanos chinos. Una empresa habría recibido a más de 500 clientes y cobrado entre $40,000 y $80,000 dólares por persona, mientras otra organización afirmaba haber prestado servicios a 8,000 mujeres embarazadas desde 1999.

Las investigaciones determinaron que algunas empresas enseñaban a sus clientes a ocultar el motivo del viaje y declarar estancias más cortas ante los consulados. En septiembre de 2024, un jurado declaró culpables a dos operadores de una de estas redes por conspiración y lavado internacional de dinero.

La decisión de Rubio forma parte de una estrategia más amplia. El 6 de agosto, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14419, “Ending Birth Tourism”, que facultó a los secretarios de Estado y Seguridad Nacional para impedir la entrada de extranjeros que viajen con ese propósito y actuar contra quienes faciliten la práctica.

La orden permite adoptar medidas como negar o revocar visas y autorizaciones de viaje e impedir la entrada al país.

El “turismo de nacimiento” también se inserta en la disputa de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. En junio, la Corte Suprema rechazó el intento de su Administración de establecer nuevas excepciones generales para hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados o extranjeros con estatus temporal.

El anuncio de Rubio se produjo horas antes de la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos para una visita de Estado. Aunque la nueva política no está dirigida a una nacionalidad específica, ciudadanos chinos han figurado entre los principales clientes de algunas de las redes investigadas por autoridades federales.

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