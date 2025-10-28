Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo revelan cuál es el “talón de Aquiles” de su matrimonio

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes iniciaron su historia de amor en el año 2006, han abierto su corazón como nunca antes y han revelado detalles inéditos de su relación, incluyendo cuál ha sido el conflicto más grande al que se han enfrentado como pareja. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Con la complicidad y humor que los caracteriza, los famosos acudieron como invitados al podcast “La burra arisca”, conducido por Laura Manzo, Adina Chelminsky y Valeria Stoopen. Allí, ambos dieron una mirada poco vista sobre su dinámica de pareja y revelaron que en ocasiones su mayo enemiga ha sido la falta de comunicación.

“¿Qué nos cuesta más trabajo? Creo que comunicarnos”, detalló la vocalista de ‘Sentidos Opuestos’. Ante esta respuesta, Eugenio Derbez hizo alusión a algunas de las situaciones del día a día que generan roces entre ellos.

“Para mí es un problema muy grande ver series, yo me casé con mi mujer para ver series”, declaró el comediante y actor. En respuesta, Alessandra Rosaldo aseguró: “El señor quiere que veamos todas las series del mundo juntos. Se ofende horrible (…) Para él estar en pareja es hacer todo juntos a todas horas y yo necesito un espacio. Es complicado“.

Al ser cuestionados sobre si estarían dispuestos a retratar su historia de amor en la pantalla y bajo qué circunstancias sería, Eugenio Derbez fue contundente: “Empezaría como una comedia romántica, porque así empezó y luego se convirtió, en una tragicomedia y ahorita ya sería un documental de cómo sobrevivir a la vida en pareja, que no es fácil”.

Esta ola de declaraciones surgen a solo unas semanas del estreno de una nueva temporada de su reality “De Viaje con los Derbez”, en esta ocasión con destino a Japón. Sobre esta experiencia familiar, el actor confesó que se trató de algo completamente distinto a lo que había hecho en su carrera.

“Cuando empezamos a filmar no sabíamos a los que nos enfrentamos y vino un shock durísimo (…) Para empezar tienes que estar 24/7 con tu familia durante un mes. Te hablo de comer, desayunar, ver series, entonces las cosas no eran como las pensamos y nos empezaron a poner reglas que no esperábamos, todos terminamos peleados en la primera temporada”, recordó.

