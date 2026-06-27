La administración Trump da marcha atrás con el bloqueo de Claude Mythos 5

Después de dos semanas de negociaciones tensas y un bloqueo que dejó a miles de usuarios sin acceso a uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo, la administración Trump parece haber suavizado su postura frente a Anthropic. Claude Mythos 5 vuelve a estar disponible, aunque no para todo el mundo ni bajo las mismas condiciones de antes. Mientras tanto, Claude Fable 5 sigue esperando en la sala de espera, sin señales claras de cuándo podría regresar.

Hay que recordar que el pasado 12 de junio el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una directiva de control de exportaciones que obligó a Anthropic a suspender el acceso a sus dos modelos de IA más poderosos. La orden invocaba razones de seguridad nacional y exigía cortar el acceso a cualquier ciudadano extranjero, incluso a los propios empleados no estadounidenses de la compañía. Ante la imposibilidad de aplicar esa restricción de forma selectiva sin romper el servicio, Anthropic optó por apagar ambos modelos para todos sus clientes.

Por qué Trump frenó en seco los modelos más poderosos de Claude

La preocupación de Washington no era arbitraria. Según fuentes cercanas tanto a la empresa como a la administración, la directiva estuvo motivada en parte por sospechas de que un grupo vinculado al gobierno chino había conseguido acceder a las capacidades de Claude Mythos y a su versión de consumo masivo, Fable 5. Estos modelos, estrenados apenas días antes, destacan por su capacidad de detectar y explotar vulnerabilidades de ciberseguridad con una velocidad y precisión sin precedentes, lo que los convierte en herramientas con un potencial de doble uso verdaderamente delicado.

Además, el CEO de Amazon, Andy Jassy, habría expresado directamente ante funcionarios del gobierno sus temores sobre el potencial de estas IAs para generar información aprovechable en ciberataques. La presión vino desde varios frentes y la administración Trump no tardó en actuar. Anthropic recibió la directiva un viernes a las 5:21 PM y no tuvo más remedio que acatar. El resultado fue un apagón inesperado que afectó a cientos de miles de usuarios justo en la semana del lanzamiento.

Claude Mythos 5 regresa, pero solo para algunos elegidos

Lo que cambió esta semana es que la administración ajustó su postura. Una carta fechada el 26 de junio, firmada por el Secretario de Comercio Howard Lutnick y dirigida al cofundador de Anthropic Tom Brown, quien lideró las negociaciones, indica que ha habido una “revisión de los requisitos de licencia” basada en el trabajo que Anthropic realizó junto al gobierno para abordar los riesgos asociados con Mythos 5 y Fable 5.

El resultado práctico es que Mythos 5 puede volver a funcionar, pero solo para un grupo reducido y aprobado de organizaciones. Danielle Ghiglieri, portavoz de Anthropic, confirmó que la empresa recibió aviso de que Mythos 5 puede ser desplegado de nuevo para un pequeño grupo de ciberdefensores y proveedores de infraestructura. En esencia, el gobierno no levantó la directiva original, sino que creó una excepción para ciertas organizaciones de confianza, el mismo esquema que aplicó previamente con el modelo GPT-5.6 de OpenAI, anunciado ese mismo día. Anthropic ahora tiene básicamente el mismo trato que su rival.

La lista de organizaciones autorizadas no es pequeña en peso, aunque sí en número. El programa Project Glasswing, que sirve como marco para el acceso controlado a Mythos, incluye desde su versión previa a nombres como AWS, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, Microsoft y NVIDIA, entre otros. Bajo el nuevo acuerdo, incluso los empleados no estadounidenses de estas organizaciones tienen luz verde para usar Mythos 5, lo que representa una flexibilización significativa frente a la dureza de la directiva original.

Claude Fable 5 sigue en el limbo, y eso importa

El problema es que Fable 5, la versión de Mythos diseñada para el público general, sigue sin fecha de regreso. Mientras Mythos 5 siempre estuvo pensado para un círculo cerrado de empresas y agencias, Fable 5 era la apuesta de Anthropic para llevar esas capacidades avanzadas a sus suscriptores de pago y clientes empresariales. Su ausencia prolongada tiene un impacto real en cientos de miles de usuarios que pagaron por acceder a lo mejor que Anthropic tenía para ofrecer y ahora deben conformarse con versiones anteriores como Opus 4.8.

En su carta, Lutnick fue explícito al señalar que “todos los demás requisitos de la carta del 12 de junio permanecen en vigor hasta nuevo aviso” y que se reserva el derecho de reevaluar y ajustar el alcance de los requisitos de licencia si las circunstancias cambian. Es decir, nada está garantizado y el pulso entre Washington y Anthropic está lejos de resolverse del todo.

Lo que este episodio deja claro es que la intersección entre inteligencia artificial avanzada, geopolítica y seguridad nacional ya no es un debate teórico. Claude Mythos 5 no es solo un chatbot sofisticado; es tecnología que los gobiernos consideran lo suficientemente poderosa como para regularla como si fuera armamento. Anthropic, por su parte, sigue apostando por una salida negociada que le permita expandir el acceso a Mythos 5 y finalmente devolver Fable 5 al mercado general. Cuánto tiempo tome esa negociación es, por ahora, la gran pregunta sin respuesta.

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