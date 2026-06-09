Anthropic lanza Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, los modelos de IA más poderosos que jamás ha construido

Anthropic acaba de presentar Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, los modelos de inteligencia artificial más avanzados que la compañía ha puesto sobre la mesa hasta la fecha.

Desde Anthropic son bastante directos al respecto. La compañía asegura que Fable 5 supera en capacidades a cualquier modelo que hayan puesto a disposición general hasta ahora, situándose en el estado del arte en prácticamente todos los benchmarks de capacidad de IA que han medido, incluyendo ingeniería de software, trabajo del conocimiento, visión artificial, investigación científica y mucho más. La promesa es clara: cuanto más larga y compleja sea la tarea, mayor es la ventaja de Fable 5 sobre los modelos anteriores de la misma empresa.

Lo que hace todo esto especialmente interesante es que tanto Fable 5 como Mythos 5 comparten el mismo modelo subyacente. La diferencia entre ambos no está en el motor, sino en las salvaguardas. Claude Fable 5 es la versión segura para uso general, mientras que Claude Mythos 5 es la misma base pero con ciertas restricciones levantadas, destinada inicialmente a un grupo reducido de ciberdefensores e infraestructuras críticas a través del Proyecto Glasswing, una iniciativa en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.

Por qué Claude Fable 5 cambia las reglas del juego

Lo primero que llama la atención al revisar los datos técnicos es el nivel de rendimiento que Anthropic ha documentado con usuarios reales. Stripe, por ejemplo, reportó que Fable 5 comprimió meses de ingeniería en cuestión de días. En una base de código Ruby de 50 millones de líneas, el modelo completó en un día una migración a escala que habría requerido semanas de trabajo para todo un equipo. Eso no es una mejora marginal, eso es un cambio de paradigma.

En el ámbito financiero, los resultados son igual de contundentes. IMC confirmó que Fable 5 superó casi la totalidad de sus evaluaciones de análisis de trading, incluyendo búsqueda de hechos, razonamiento conceptual y análisis de valor esperado. Además, en el benchmark de finanzas de Hebbia para razonamiento de nivel senior, Fable 5 obtuvo la puntuación más alta de cualquier modelo disponible, con ganancias notables en razonamiento basado en documentos e interpretación de gráficos.

Las capacidades de visión también merecen mención aparte. El modelo puede reconstruir el código fuente de una aplicación web a partir de capturas de pantalla y extraer números precisos de figuras científicas detalladas. Para quienes recuerdan las limitaciones de versiones anteriores, esto representa un salto considerable.

Claude Mythos 5, el modelo reservado para los más críticos

Mientras Fable 5 está disponible para cualquier usuario hoy mismo, Mythos 5 opera en un nivel diferente. Anthropic lo describe como el modelo con las capacidades de ciberseguridad más potentes de cualquier sistema de IA en el mundo. No es un comentario ligero. Los mismos investigadores de la compañía sometieron al modelo a pruebas donde demostró una habilidad notable para descubrir y explotar vulnerabilidades de software, superando incluso las capacidades de operadores humanos expertos.

Por eso el acceso a Mythos 5 está por ahora restringido. El Proyecto Glasswing, desarrollado en colaboración directa con el gobierno estadounidense, canaliza este modelo hacia ciberdefensores y proveedores de infraestructura crítica que necesitan herramientas de ese calibre. En la investigación en ciencias de la vida, los expertos internos de Anthropic reportaron una aceleración de hasta diez veces en aspectos del proceso de diseño de fármacos, con el modelo ejecutando de forma autónoma tareas que normalmente completa un científico, desde la selección de sitios de unión hasta la recuperación de fallos en el proceso.

Otro dato llamativo es que Mythos 5 es el primer modelo de Anthropic que produce de manera consistente hipótesis científicas novedosas y convincentes. En comparaciones ciegas contra modelos de clase Opus, los científicos de la compañía prefirieron las hipótesis de biología molecular de Mythos en alrededor del 80% de los casos, y varios de esos planteamientos ya han avanzado hacia evaluación experimental.

Disponibilidad y precio: más accesibles de lo esperado

Uno de los detalles más sorprendentes del lanzamiento tiene que ver con el precio. Fable 5 y Mythos 5 están disponibles a 10 dólares por millón de tokens de entrada y 50 dólares por millón de tokens de salida, lo que representa menos de la mitad del coste de Claude Mythos Preview. Para los desarrolladores que venían trabajando con ese modelo, es una noticia muy bienvenida.

Para los usuarios de los planes de suscripción, Fable 5 está incluido sin costo adicional en los planes Pro, Max, Team y Enterprise hasta el 22 de junio. A partir de esa fecha, su uso requerirá créditos de consumo, aunque Anthropic ha dejado claro que su intención es reincorporarlo a los planes de suscripción estándar tan pronto como la capacidad lo permita.

En cuanto a las salvaguardas, el modelo incorpora clasificadores de seguridad avanzados que detectan usos potencialmente peligrosos relacionados con ciberseguridad, biología, química y destilación del modelo. Cuando una consulta activa esos clasificadores, la respuesta la genera automáticamente Claude Opus 4.8, un modelo altamente capaz por derecho propio. Anthropic señala que esto ocurre en menos del 5% de las sesiones, por lo que para la gran mayoría de usuarios el rendimiento es equivalente al de Mythos 5 puro.

El panorama que describe este lanzamiento es el de una empresa que ha decidido ya no esperar más para llevar sus modelos más potentes al gran público, apostando por un equilibrio entre seguridad y accesibilidad que, hasta ahora, pocos en la industria habían logrado articular con tanta claridad.

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