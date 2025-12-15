ICE arresta a inmigrante en plena entrevista para su Green Card por matrimonio

Felicitas Lauría, una joven inmigrante de 22 años, de origen argentino, acabó arrestada por agentes de ICE durante la entrevista que, se suponía, debía otorgarle una Green Card por matrimonio. La detención se produjo el pasado 25 de noviembre en una oficina de inmigración en San Diego.

La joven asistió a la cita acompañada de su esposo Marcus, un ciudadano estadounidense que conoció en 2024. En febrero de 2025 se casaron e iniciaron de inmediato el trámite de ajuste de estatus.

Sin embargo, la visa de Felicitas Lauría tuvo vigencia hasta el pasado 12 de marzo y, tras vencerse, permaneció en el país. Este habría sido el argumento de los agentes de ICE para arrestarla y detener su proceso de residencia.

Su madre, Mariana Lozita, conversó con el diario argentino La Nación y señaló que Felicitas fue privada de libertad durante 10 días. Según el relato, su hija estuvo “encadenada de manos y pies”.

La inmigrante argentina llegó a EE.UU. para trabajar como ‘Au pair’

Felicitas Lauría llegó a Estados Unidos en 2023 bajo el programa Au Pair, que permite a jóvenes extranjeros vivir de manera temporal con una familia anfitriona a cambio de colaborar en el cuidado de niños y tareas domésticas. Su visa tenía vigencia hasta el 12 de marzo de 2025.

Luego de conocer a Marcus, la relación avanzó con rapidez y decidieron convivir mientras ella continuaba trabajando como au pair.

Pero ante la cercanía del vencimiento de su visado, la pareja consultó a un abogado para evaluar opciones legales que le permitieran permanecer en el país. Según cuenta la madre, el profesional les indicó que la alternativa más viable era contraer matrimonio.

La entrevista que terminó en arresto

Tras presentar los formularios correspondientes y completar los datos biométricos, el caso parecía avanzar sin contratiempos. El 23 de septiembre, Felicitas obtuvo su permiso de trabajo y consiguió un nuevo empleo, ya fuera del programa au pair. Todo indicaba que el proceso seguía su curso normal.

Dos meses después, Felicitas y Marcus asistieron a la entrevista conyugal, llevando pruebas de su matrimonio. Durante la cita, los oficiales le preguntaron si su visa estaba vencida. Ella respondió que sí, pero aclaró que se encontraba en proceso de ajuste de estatus y contaba con un permiso de trabajo vigente.

“Hasta ahora existía ese amparo. Pero hay un vacío legal: ella no puede salir de EE.UU. para completar el trámite, porque debe presentarse de manera periódica. ¿Y cómo vuelve a ingresar si no tiene visa?”, explicó su madre. “Además, el país ya le había aprobado un permiso de trabajo”.

En medio de la entrevista, agentes de ICE ingresaron al edificio y procedieron a detenerla por no contar con una visa vigente. Sus pertenencias fueron entregadas a su esposo, quien quedó en estado de shock sin comprender la situación.

Traslado al centro de detención de Otay Mesa y fianza de $1,500

Felicitas permaneció las primeras 48 horas en una comisaría del centro de San Diego. Mariana Lozita denunció que durante ese tiempo permaneció encadenada, pasó frío y no pudo acceder a su medicación para el hipotiroidismo.

“Le pusieron una cadena de los pies hasta la cintura y en las manos. Durante esas 48 horas no le sacaban la cadena ni para ir al baño, salvo una mano para bajarse la ropa“, relató Lozita

Seguidamente, Felicitas fue trasladada formalmente al centro de detención de Otay Mesa, donde compartía celda con otras 15 mujeres.

Su madre señala que llegó a dormir en el piso y fue sometida a revisiones físicas completas. “Al entrar a la cárcel, la desnudaron y le hicieron una revisión física. Todo fue una tortura”, agregó.

Finalmente, su esposo pudo presentarse ante la jueza, quien, al notar la ausencia de Felicitas, pidió explicaciones a ICE y fijó una fianza de $1,500. Tras el pago, la joven quedó en libertad con una tobillera electrónica, que le fue retirada el 11 de diciembre.

Actualmente, Felicitas se encuentra bajo libertad condicional y espera una audiencia clave para el 11 de marzo de 2026, aunque su abogado buscará adelantarla. Con el proceso en curso, ya no puede ser detenida y ha retomado gradualmente su rutina en San Diego.

Te puede interesar:

· Visa H-1B: nuevas revisiones para los solicitantes comenzaron hoy

· ¿Existe riesgo de fraude de visas H-1B de la India? Esto explica un exfuncionario de EE.UU.

· Jueces de inmigración despedidos denunciaron “toma de tribunales” por parte de Trump