¿Existe riesgo de fraude de visas H-1B de la India? Esto explica un exfuncionario de EE.UU.

Un exdiplomático estadounidense afirmó que una parte significativa de las visas H-1B otorgadas a solicitantes de la India se habría obtenido mediante fraude, reavivando el debate sobre uno de los programas migratorios más controvertidos de Estados Unidos y su impacto en el mercado laboral.

Mahvash Siddiqui, quien se desempeñó como funcionaria consular en el consulado de Estados Unidos en Chennai entre 2005 y 2007, aseguró que durante ese período procesó alrededor de 51.000 solicitudes de visas de no inmigrante, en su mayoría correspondientes al programa H-1B.

Según su testimonio, entre el 80 y el 90 por ciento de las solicitudes H-1B procedentes de la India incluían documentación fraudulenta o correspondían a solicitantes que no cumplían con los requisitos. Siddiqui sostuvo que este patrón era recurrente durante su labor consular.

“Diría que entre el 80 y el 90 por ciento de las personas que conocí en estas categorías usaban el proceso de visa para venir a trabajar a Estados Unidos y no regresar, desplazando a trabajadores estadounidenses”, afirmó Siddiqui, al referirse a solicitantes jóvenes con escasos vínculos con su país de origen.

Las declaraciones surgen en un contexto de fuerte división política en torno al programa H-1B, una visa temporal que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros altamente cualificados en áreas como tecnología, ingeniería y medicina.

Acusaciones de fraude y debate político

Siddiqui describió un uso extendido de documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios, certificados de matrimonio, registros académicos y extractos bancarios. También señaló que ciertos distritos cercanos a Hyderabad operaban como centros de consultoría que vendían credenciales fraudulentas.

La exfuncionaria afirmó que los intentos de algunos oficiales consulares por rechazar solicitudes sospechosas se vieron obstaculizados por presiones políticas y órdenes superiores. “La unidad antifraude era vista como problemática por proteger los intereses de Estados Unidos”, sostuvo Siddiqui, dijo Mahvash Siddiqui.

El programa H-1B permite la emisión de hasta 85.000 nuevas visas por año, sin contar las renovaciones. Para los críticos, este sistema es vulnerable al abuso y puede perjudicar a los trabajadores estadounidenses, mientras que sus defensores lo consideran clave ante la escasez de talento especializado.

Datos recientes muestran que las visas H-1B concedidas a empresas con sede en la India han disminuido notablemente. Un análisis de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense reveló que solo tres firmas indias figuraron entre los 25 principales empleadores en el año fiscal 2025.

El presidente Donald Trump ha defendido la contratación de talento extranjero altamente cualificado, argumentando que Estados Unidos no cuenta con suficientes profesionales nacionales para cubrir la demanda. Esta postura ha generado tensiones dentro de su propia base política.