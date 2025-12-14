Jueces de inmigración despedidos denunciaron “toma de tribunales” por parte de Trump

El 21 de noviembre comenzó como una jornada rutinaria para Jeremiah Johnson, juez de inmigración en San Francisco, quien atendió varios casos de personas que buscaban permanecer en Estados Unidos. La normalidad se rompió cuando supo que dos colegas habían sido despedidos de manera repentina.

Al regresar a su despacho, Johnson encontró en su correo electrónico un mensaje con la palabra “despido” en el asunto. Antes de poder imprimir la notificación del Departamento de Justicia, su acceso al sistema fue bloqueado, dando por finalizados ocho años de servicio en el tribunal.

Designado durante la primera administración de Donald Trump, Johnson vio cómo, en cuestión de horas, cientos de casos bajo su responsabilidad quedaron en pausa. Los inmigrantes que aguardaban resoluciones pasaron a engrosar un sistema judicial ya saturado y con demoras de varios años.

“La inmigración es mucho más que jueces, es mucho más que solo mi trabajo. Es un tema de suma importancia para el estado de derecho”, afirmó Johnson, al señalar que observa una administración que evita los tribunales y aparenta incumplir la ley, dijo Jeremiah Johnson.

Ese mismo día, en Nueva York, Olivia Cassin recibió una carta similar. En un breve párrafo se le notificó que la fiscal general Pam Bondi había decidido destituirla con efecto inmediato. Cassin había sido designada durante el gobierno de Barack Obama y contaba con amplia experiencia.

Despidos, reemplazos y un sistema bajo presión

“Tengo la fuerte sensación de que los jueces fueron despedidos por hacer su trabajo, por garantizar el debido proceso y un verdadero día en la corte”, aseguró Cassin, quien defendió la imparcialidad de los magistrados afectados, dijo Olivia Cassin.

Varios jueces en distintas ciudades recibieron notificaciones similares del Departamento de Justicia, responsable de los tribunales de inmigración. Cada uno manejaba miles de expedientes dentro de un atraso nacional que ronda actualmente los 3,6 millones de casos pendientes.

El Departamento de Justicia sostuvo que los despidos no se dirigieron a jueces específicos y que todos son evaluados de forma continua. Un portavoz indicó que la nueva política busca restaurar la integridad del sistema migratorio, dijo un representante del Departamento de Justicia.

Mientras tanto, la administración Trump ha iniciado una campaña de contratación de nuevos magistrados, a los que denomina “jueces de deportación” en anuncios oficiales y publicaciones en redes sociales, un cambio de lenguaje que ha generado inquietud entre expertos legales.

“Los anuncios comenzaron el mismo día que me despidieron. Eso valida mi sensación de que se está reemplazando a expertos en inmigración por personas sin la misma formación”, afirmó Cassin, al cuestionar el rumbo de la política judicial, dijo Olivia Cassin.

El impacto se refleja directamente en los inmigrantes. Johnson explicó que, con el aumento de arrestos de ICE, los calendarios judiciales se han extendido hasta 2029. “Si no hay jueces, no hay tribunales. La gente queda en un limbo legal”, señaló, dijo Jeremiah Johnson.

Cassin, quien supervisaba casos de menores no acompañados, relató que muchos dejaron de presentarse por miedo tras detenciones en juzgados. “Me rompió el corazón verlos desaparecer del sistema”, dijo, al describir tribunales más intimidantes y un clima de temor generalizado, dijo Olivia Cassin.