Conoce los legisladores republicanos que están a favor de parar la inmigración

Más de una docena de legisladores republicanos han respaldado un proyecto de ley impulsado por el representante Chip Roy, de Texas, que propone pausar la inmigración en Estados Unidos hasta que se revisen las condiciones vinculadas a beneficios sociales y a las distintas vías legales de ingreso al país.

Hasta ahora, ocho congresistas republicanos se han sumado formalmente como copatrocinadores. Siete firmaron la iniciativa cuando fue presentada en noviembre, mientras que un octavo legislador se incorporó en diciembre, luego de que el proyecto fuera remitido al Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El proyecto ha generado atención dentro del Partido Republicano, que mantiene a la inmigración como uno de los ejes centrales de su agenda política. Sin embargo, persisten diferencias internas sobre cómo abordar el tema y qué medidas resultan más efectivas para frenar los flujos migratorios.

En ese contexto, Newsweek informó que solicitó comentarios a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, mediante un correo electrónico enviado fuera del horario laboral habitual, sin que hasta el momento se haya informado una respuesta oficial.

Para los promotores de la iniciativa, la inmigración es una de las causas principales de los problemas económicos y sociales del país. No obstante, el debate republicano se ha intensificado en torno a los mecanismos legales de ingreso y al impacto que estos tienen en el mercado laboral.

Debate sobre visas y antecedentes históricos

Uno de los puntos que más controversia genera es el uso de la visa H-1B, que permite a empresas estadounidenses contratar de forma temporal a trabajadores extranjeros altamente calificados. Este programa es ampliamente utilizado por el sector tecnológico y aprobó alrededor de 400.000 visas entre renovaciones y nuevas solicitudes.

Roy presentó su propuesta casi al mismo tiempo que la representante Marjorie Taylor Greene impulsó un proyecto separado para eliminar gradualmente el programa H-1B. Ambos planteamientos reflejan el creciente rechazo de un sector republicano a los sistemas actuales de inmigración legal.

El legislador texano defendió su proyecto durante una entrevista en Fox News, donde aseguró que la combinación de fronteras abiertas y abusos en programas legales ha generado consecuencias negativas. “Lo cierto es que, en la situación actual con las fronteras abiertas y el abuso de visas legales, hay personas que reciben asistencia social”, afirmó Roy.

En su argumentación, Roy sostuvo que Estados Unidos ya recurrió a una congelación migratoria en la década de 1920. Sin embargo, expertos señalan que se trató de restricciones mediante cuotas nacionales, como la Ley de Cuotas de Emergencia de 1921 y la Ley de Inmigración de 1924, que favorecieron a ciertos grupos y excluyeron a inmigrantes asiáticos.

La iniciativa, conocida como HR 6225 o Ley PAUSE de 2025, cuenta actualmente con nueve firmantes. Entre ellos figuran Chip Roy, Andy Biggs, Keith Self, Andrew Ogles, Lauren Boebert, Brandon Gill, Randy Fine, Elijah Crane y Byron Donalds, quien fue el último en sumarse el 1 de diciembre.

Además del respaldo legislativo, el proyecto ha recibido apoyo de organizaciones como el Proyecto de Responsabilidad de Inmigración, Ciudadanos por la Renovación de América y el Centro Nacional de Control de Inmigración, que presionan por una reforma más restrictiva del sistema migratorio estadounidense.