Nueva encuesta revela desilusión entre votantes latinos de cara al 2026

Una nueva encuesta estatal arrojó que hay un pesimismo sin precedentes entre los votantes latinos y una oposición fuerte contra los operativos de inmigración en California de cara a la elección de 2026, cuando habrá elecciones intermedias para determinar la nueva composición del Congreso.

“Los latinos están cada vez más descontentos con el rumbo del país. El 62% cree que vamos por mal camino. Esto representa una diferencia de dos a uno con quienes creen que caminamos por buen rumbo; durante muchos años, los latinos han tenido una perspectiva mucho más positiva y optimista como comunidad, pero ese no es el caso hoy en día”, dijo Ben Tulchin, presidente de Tulchin Research, encuestadora líder de opinión pública con sede en San Francisco.

Precisó que el principal problema que impulsa el pesimismo es la inflación.

“El 82% de los latinos están preocupados, ya sea extremadamente o mucho por la inflación, algo que trasciende las líneas partidistas“, dijo.

La encuesta que abarcó a 1,100 personas en las últimas semanas antes de las elecciones especiales del 4 de noviembre, ofrece una mirada temprana y detallada de cómo los votantes latinos están evaluando la economía, la aplicación de la ley migratoria, la democracia y la dirección del país.

El investigador afirmó que estamos empezando a ver que esos votantes que se cambiaron de Biden a Trump en 2024 están retrocediendo.

La economía

Hizo ver que en términos de actitudes hacia la economía, los latinos tienen una visión muy pesimista de la economía del estado.

“El 74% ve la economía actual de California como regular o mala, y casi la mitad, el 47% la califica como mala”.

Y consideran los gastos de los comestibles, la atención médica y la vivienda sus mayores preocupaciones; particularmente el costo de tener un techo es la mayor causa de ansiedad económica entre latinos.

“El 63% de los latinos cree que la economía es injusta para los trabajadores y solo el 35% considera que todos tienen las mismas oportunidades de prosperar y tener éxito”, dijo Tulchin.

Un dato interesante es que existe la sensación de que, aunque el costo de vida es alto en California, el estado ofrece más oportunidades.

“El 61% cree que California es demasiado cara, frente al 36% que dijo: “bueno, puede que sea caro, pero aquí hay más salarios, más altos y mejores oportunidades”.

La encuesta se realizó en medio de la campaña de la Proposición 50, en la que el gobernador Gavin Newsom asumió un papel central, enfrentándose a Donald Trump.

Como resultado de esa campaña, el 42% de los latinos considera a Gavin Newsom como alguien que defiende los intereses de la comunidad latina; el 18% cita a Donald Trump; otro 18% le da el crédito a organizaciones comunitarias y el 17% a miembros latinos del Congreso.

La migración

El sondeo encontró que los latinos tienen opiniones bastante positivas sobre la inmigración.

“El 49% piensa positivamente contra el 23% tiene una opinión neutral y mixta, y el 20% guarda opiniones negativas sobre la inmigración y su impacto en las comunidades de California”, dijo Tulchin.

Pero independientemente de cómo se sientan sobre la inmigración, la gran mayoría de los latinos considera que están siendo perfilados racialmente en la aplicación actual de la ley migratoria.

“El 69% dice que los latinos están siendo objeto de perfil racial, y solo el 23% argumenta que no se está señalando a ningún grupo racial o étnico”.

Frente al aumento reciente de redadas migratorias en lugares de trabajo de California, el 73% de los latinos se opone a esta política, y solo el 27 % la apoya. Nadie está indeciso sobre este tema, dice el sondeo.

Arroja además que los demócratas se oponen abrumadoramente a las redadas, los republicanos las apoyan, pero un tercio de ellos las rechaza al igual que el 73% de los independientes.

“Aquí es donde los votantes indecisos de Biden y Trump están empezando a acercarse al centro y a alejarse de Trump, ya que el 86% de esos electores se oponen a estas redadas, lo que representa casi la misma oposición entre los demócratas. Así pues, los indecisos empiezan a parecerse mucho más a los demócratas que a los votantes de Trump y los republicanos”.

Proposición 50

En torno a la reciente elección en la que se aprobó la proposición 50 que autorizó a rediseñar temporal los distritos congresionales, Tulchin dijo que los latinos votaron a favor por un margen de dos a uno, acorde a como lo han hecho en elecciones anteriores a 2024, típicamente son una parte importante de la base demócrata.

“Esto es un buen indicador para los demócratas porque no pueden recuperar la Cámara sin ganar el voto latino por un margen considerable. Por lo tanto, la Proposición 50 prevista para el próximo año es alentadora para los demócratas”, señaló.

Conclusiones

Arturo Carmona, director ejecutivo de Tzunu Strategies, estratega de comunicaciones y asesor político dijo que una de las conclusiones más claras del sondeo es que los votantes latinos no abordan el próximo ciclo electoral desde una perspectiva partidista sino que evalúan a los líderes y las políticas en función de la imparcialidad, la coherencia y si sus acciones se ajustan a los desafíos que enfrentan en su vida diaria.

Señaló que esta investigación llega en un momento importante del país cuando hay una creciente frustración, preocupación, pesimismo con la economía, la equidad del sistema, el país, y el sistema político.

Carmona señaló que siguieron muy de cerca esta encuesta porque también ayuda a explicar la dinámica que observamos en la Proposición 50, lo que podría haber sucedido y lo que podría ocurrir en las contiendas estatales y al Congreso que se avecinan rápidamente.