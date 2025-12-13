Inmigrante acusado de agresión por morder a un agente de ICE cuando lo detuvo en Louisiana

Un agente federal resultó herido luego de detener a un migrante, quien lo mordió en la mano para intentar escapar. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó cargos contra el indocumentado por agresión a un agente del orden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que durante un operativo en Tullos, Louisiana, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), resultó herido, después de que Maximiliano Pérez Pérez, le mordiera la mano mientras se resistía al arresto.

“Usó sus dientes como arma”

Las autoridades compartieron que durante el orden de arresto, Pérez Pérez, de quien no revelaron su nacionalidad, intentó huir empujando a los agentes y después “usó sus dientes como arma y agarró con fuerza la mano de un agente de ICE, cortándole la piel y haciéndole sangrar”.

Según documentos de migración, Maximiliano Pérez ingresó a los Estados Unidos en una fecha y hora desconocidas y sin ser inspeccionado ni puesto en libertad condicional por un oficial de inmigración.

1150% aumento de agresiones contra agentes

El Departamento indicó que el aumento a las agresiones hacia los agentes cada vez crecen más, y han alcanzado un porcentaje muy alto.

“Este inmigrante ilegal delincuente está siendo acusado de agresión tras morder brutalmente a un agente del orden público en un intento de evadir el arresto. Las fuerzas del orden del DHS se enfrentan a un aumento del 1150 % en las agresiones contra ellos y un aumento del 8000 % en las amenazas de muerte”, confirmó la subsecretaria Tricia McLaughlin.

“Esta es la realidad que nuestros agentes del ICE enfrentan a diario mientras trabajan para simplemente hacer cumplir la ley. Muchas de estas agresiones, incluyendo mordeduras y atropellos con vehículos, ocurren como resultado directo de que los políticos santuario alienten a los inmigrantes indocumentados a evadir el arresto”, fueron las palabras de McLaughlin en un comunicado.

“Políticos santuario alientan a evadir a ICE”

DHS solicitó a los políticos, a los agitadores y a los medios de comunicación que “dejen de incitar a la violencia y la resistencia contra las fuerzas del orden de ICE”.

Según expresaron que muchas de estas agresiones que han recibido los agentes migratorios se debe a que en las ciudades santuario llevan a cabo “seminarios para dar recursos y consejos de cómo desafiar a ICE”.

DHS señaló directamente a legisladores que supuestamente llevan a cabo estas actividades con el fin de que los migrantes puedan evadir los arrestos durante las redadas.

