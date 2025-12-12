Inmigrante es detenida en plena entrevista de Green Card 

Lo que debía ser un trámite final para regularizar su situación migratoria terminó en una detención inesperada. Felicitas Lauría, una inmigrante argentina de 22 años, fue arrestada por agentes federales mientras asistía a una entrevista clave para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

La joven, que arribó al país en 2023 mediante un programa de trabajo Au Pair, se encontraba acompañada de su esposo, quien observó toda la escena sin poder intervenir o hacer algo al respecto.

La detención durante la entrevista migratoria

De acuerdo con el relato de la madre de Felicitas al medio La Nación, Lauría acudió el 25 de noviembre a una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en San Diego junto a su esposo, ciudadano estadounidense. La entrevista formaba parte del proceso de ajuste de estatus por matrimonio, considerado el último paso administrativo antes de obtener la Green Card.

Felicitas fue detenida durante la entrevista que formaba parte del proceso de ajuste de estatus por matrimonio. Crédito: Evgenia Parajanian | Shutterstock

Según lo difundido, durante la cita se le consultó sobre la vigencia de su visa anterior. Al confirmar que había expirado, aunque contaba con un permiso de trabajo y un trámite activo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresaron al edificio y procedieron a su arresto, sin que la pareja comprendiera en ese momento lo que estaba ocurriendo.

La postura oficial y el proceso legal

De acuerdo con la información publicada, las autoridades migratorias basaron la detención en que Lauría se encontraba fuera de estatus al momento de la entrevista, a pesar de haber iniciado el proceso para regularizar su situación tras casarse con un ciudadano estadounidense. ICE no emitió una explicación pública detallada sobre el procedimiento aplicado en este caso.

Según su familia y su defensa legal, la joven ya había completado todos los pasos exigidos por las autoridades migratorias, incluyendo la entrega de formularios y la toma de datos biométricos. Además, contaba con un permiso de trabajo aprobado semanas antes, lo que refuerza las dudas sobre el criterio utilizado para detenerla en pleno trámite.

La experiencia de detención y los traslados bajo custodia de ICE

De acuerdo con el testimonio de su madre citado por La Nación, Lauría permaneció cerca de diez días bajo custodia de ICE en condiciones que describieron como severas. Durante las primeras 48 horas fue retenida en una comisaría del centro de San Diego, donde permaneció encadenada y con restricciones básicas, además de enfrentar bajas temperaturas y la falta de acceso regular a su medicación.

Según el mismo relato, en los días posteriores fue trasladada repetidamente entre esa dependencia y el centro de detención de Otay Mesa. Allí compartió celda con otras mujeres, durmió en el suelo con recursos mínimos y fue sometida a revisiones constantes. La situación se volvió aún más tensa cuando se intentó trasladarla fuera de California, un movimiento que finalmente no se concretó y que antecedió a la fijación de una fianza.

Quién es Felicitas Lauría

Felicitas Lauría nació en Villa María, Córdoba, y llegó a Estados Unidos en 2023 a través del programa Au Pair, que permite a jóvenes vivir temporalmente con familias anfitrionas. Según La Nación, durante su estancia conoció a quien hoy es su esposo y decidió iniciar un proyecto de vida en el país.

De acuerdo con su entorno familiar, tras casarse en febrero iniciaron de inmediato el proceso de ajuste de estatus con asesoría legal. Lauría continuó estudiando y trabajando legalmente mientras avanzaba el trámite, sin antecedentes penales ni registros migratorios negativos previos a su detención.

Actualmente, Felicitas Lauría se encuentra en libertad condicional. Según La Nación, la tobillera electrónica que se le colocó tras su liberación fue retirada en diciembre y su audiencia para definir su situación migratoria está programada para marzo de 2026, aunque su abogado busca adelantarla.

