Fotoperiodista musulmán es detenido por ICE: “Atacaron mi religión” 

La detención del fotoperiodista y activista musulmán Ya’akub Ira Vijandre por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos ha generado alarma entre organizaciones civiles, periodistas y comunidades musulmanas.

Vijandre, residente en el norte de Texas, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y trasladado a un centro de detención fuera de su estado. Su defensa sostiene que la detención responde a una criminalización de su fe y de su trabajo periodístico, algo que las autoridades federales niegan.

El arresto y traslado de Ya’akub Ira Vijandre

De acuerdo con información confirmada por medios nacionales, Vijandre fue detenido el 7 de octubre en Arlington, Texas, cuando agentes federales acudieron a su domicilio. Según su propio testimonio, el operativo incluyó un amplio despliegue de vehículos y su detención se realizó bajo un fuerte esquema de seguridad, lo que marcó el inicio de un proceso migratorio que derivó en su reclusión.

Según The Guardian, tras su arresto fue trasladado al centro de detención de ICE en Folkston, Georgia, una instalación que alberga a más de mil 600 personas. Desde ese lugar, Vijandre ha denunciado condiciones degradantes para los detenidos, incluyendo malos tratos verbales por parte del personal y dificultades para comunicarse, especialmente con personas que no dominan el inglés.

La postura oficial de las autoridades migratorias

ICE ha sostenido que la detención de Vijandre se basa en presuntas violaciones a la ley migratoria, vinculadas a publicaciones en redes sociales que el gobierno federal interpreta como apoyo o glorificación de actividades terroristas. Según reportes citados por medios públicos, estas publicaciones habrían motivado tanto su arresto como la revocación de su estatus migratorio.

De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones recogidas por The Guardian, el gobierno también revocó su estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a inicios de diciembre, pese a que su permiso estaba vigente hasta 2026. Su equipo legal rechaza esta interpretación y afirma que se trata de expresiones protegidas constitucionalmente, utilizadas fuera de contexto para justificar su detención.

Quién es Ya’akub Ira Vijandre

Ya’akub Ira Vijandre, cuyo nombre legal es Jacob Ira Azurin Vijandre, nació en Filipinas y ha vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas. Según su defensa, llegó al país siendo menor de edad y mantuvo el estatus de DACA durante aproximadamente la mitad de ese tiempo, renovándolo periódicamente conforme a la ley.

Además de su trabajo como fotoperiodista, Vijandre se ha desempeñado como profesor de artes marciales y socorrista certificado por la Cruz Roja. De acuerdo con The Guardian, participó recientemente en labores de apoyo a familiares de víctimas de un accidente aéreo en Washington DC, como parte de un equipo de emergencia. Su labor profesional se ha centrado en documentar protestas, eventos comunitarios y temas relacionados con derechos humanos, particularmente en torno a comunidades musulmanas y palestinas.

El futuro del caso de Ya’akub Ira Vijandre sigue sin definirse. Su equipo legal ha presentado recursos de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención y solicitar su liberación mientras se resuelve su proceso migratorio. Según sus abogados, el caso podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder del gobierno para detener personas basándose en expresiones religiosas o políticas, mientras crece la preocupación por el impacto que el proceso pueda tener en su familia y su comunidad.

