Visa H-1B: nuevas revisiones para los solicitantes comenzaron hoy

Hoy entran en vigor nuevas revisiones para los solicitantes de visas H-1B, incorporando un mayor nivel de control que impacta directamente en trabajadores calificados y sus familias. La medida amplía el alcance de la supervisión consular y modifica de forma sustancial el proceso de evaluación migratoria.

El Departamento de Estado de Estados Unidos implementa desde este martes un requisito ampliado de revisión de redes sociales para quienessoliciten visas H-1B y para los dependientes H-4. La disposición introduce un nuevo filtro de análisis dentro del proceso de adjudicación consular.

El cambio resulta relevante porque extiende un protocolo ya aplicado a estudiantes internacionales y visitantes de intercambio, incorporando ahora a una parte clave de la fuerza laboral estadounidense. Sectores como tecnología, salud e investigación académica concentran una alta proporción de titulares de visas H-1B.

Estas revisiones se inscriben en un contexto de ajustes más amplios a la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump. Entre ellos se incluyen mayores controles a titulares de visas, más revocaciones y acciones de cumplimiento dirigidas a empleadores.

Desde hoy, todos los solicitantes H-1B y H-4 deberán mantener públicas sus cuentas de redes sociales como parte de lo que el gobierno denomina una “revisión de presencia en línea”. La exigencia alcanza tanto a cuentas activas como a aquellas utilizadas en años recientes.

Mayor control digital y reacciones encontradas

Según el Departamento de Estado, los funcionarios consulares revisarán publicaciones, conexiones y contenido asociado a perfiles públicos en redes sociales. Los solicitantes deberán declarar las direcciones actuales y pasadas que hayan utilizado durante los últimos cinco años.

Las visas H-1B continúan siendo la principal vía de ingreso para trabajadores altamente calificados, mientras que las categorías relacionadas, como F, M y J, abarcan a más de 1,5 millones de estudiantes internacionales que asisten cada año a instituciones estadounidenses.

Con esta actualización, los solicitantes H-1B quedan alineados con estudiantes y visitantes de intercambio, quienes ya estaban sujetos a controles similares. El gobierno sostiene que la política fortalece la seguridad nacional mediante el uso integral de información disponible.

Los críticos advierten que un mayor monitoreo de la actividad en línea podría afectar la libertad de expresión, generar demoras administrativas y dificultar la atracción de talento esencial. Los defensores, en cambio, consideran que la medida protege los intereses del país.

La directiva coincide con otras tendencias federales, como la recopilación de identificadores de redes sociales por parte del USCIS y nuevas políticas del Departamento de Seguridad Nacional que evalúan contenido considerado antisemita durante las adjudicaciones.

“El otorgamiento de una visa es una decisión de seguridad nacional y un privilegio, no un derecho”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado, al subrayar que los solicitantes deben demostrar de forma creíble su elegibilidad.

Stuart Anderson, director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense, señaló que las visas H-1B son clave para contratar talento altamente calificado y recordó el peso de estudiantes internacionales en áreas científicas y tecnológicas.

De cara a lo que sigue, expertos recomiendan a los solicitantes anticipar posibles retrasos y revisar su presencia digital. También sugieren a los empleadores prepararse ante eventuales interrupciones laborales y mantenerse al día con regulaciones en constante evolución.