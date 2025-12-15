La política migratoria de Trump cuestiona el estatus de todos los inmigrantes, advierte David Leopold

Lo que Estados Unidos enfrenta en materia migratoria bajo el gobierno de Donald Trump y su incesante cruzada contra inmigrantes está provocando daños y traumas que tomará años reparar, advierte David Leopold, abogado de inmigración, expresidente y exasesor legal de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Todas las iniciativas de Trump lo que hacen es colocar un signo de interrogación junto al estatus migratorio de quienes no son ciudadanos, pero ni siquiera los residentes autorizados y los ciudadanos están exentos al ser víctimas de perfil racial, agrega el experto en entrevista.

Además de todos los programas que ha eliminado a lo largo del año, como el TPS y el permiso humanitario, la administración Trump ha anunciado una serie de medidas que buscan eliminar la posibilidad de que los inmigrantes ajusten su estatus migratorio. Esto incluye el asilo, pero también afecta a quienes desean obtener una tarjeta de residencia o naturalizarse. También se habla de revocar tarjetas de residencia y desnaturalizar a ciudadanos. Se trata de un ataque frontal a la inmigración legal. De todas las medidas, ¿cuáles son las que causarán más daño a los inmigrantes a corto, medio y largo plazo?

“Creo que lo que causará más daño, tanto a corto como a largo plazo, es el signo de interrogación que todas estas políticas colocan junto al estatus de cualquier persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos, ya sea un residente permanente o un inmigrante indocumentado.

“Cualquier estatus, ya sea la residencia permanente, un visado temporal hace que la persona sea vulnerable a una pérdida total de sus derechos en cualquier momento. Creo que la gente se ha preguntado si su libertad está en juego, y si el gobierno puede quitarles su libertad y su capacidad de estar en los Estados Unidos si son detenidos. Y creo que tomará años recuperarse. Va a tomar años para que las personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos vuelvan a sentir que tienen algún tipo de seguridad aquí. El daño es a corto plazo, porque son personas que están aquí, personas que intentan trabajar, ya sean documentadas o indocumentadas.

“Tengo clientes que me llaman, personas que son ciudadanas de Estados Unidos, y que tienen miedo de viajar, tienen miedo de ir a su país de origen cuando fallece un familiar. Tienen miedo de ir a una manifestación o de protestar pacíficamente. Tienen miedo de simplemente ejercer sus derechos como estadounidenses. Y creo que ese es el efecto a largo plazo.

“También está el efecto sobre los ciudadanos estadounidenses nacidos o naturalizados. Creo que ese es el daño que la administración Trump ha infligido a este país a corto, mediano y largo plazo.”

Además del ataque a los inmigrantes, tanto indocumentados como autorizados, la administración Trump presenta todas estas medidas para abrumar no solo a esos inmigrantes, sino también a los abogados y organizaciones que los asisten. ¿Cree que muchas de estas medidas serán detenidas en los tribunales, o cree que ya están causando daño desde el momento en que se anuncian, dado el caos y la ansiedad que generan en las familias y comunidades?

“Creo que la respuesta es ambas cosas. Así que cuando se anuncia, por ejemplo, que se van a suspender todas los beneficios migratorios a los afganos debido al horrible atentado en Washington D. C., lo que se está haciendo es extender la culpa a toda una comunidad por el horrible acto de un individuo.

“Creo que, independientemente de si un tribunal falla en contra de una medida, ya el daño está hecho. Tomemos como ejemplo la medida para suspender todos los beneficios migratorios a los ciudadanos afganos. Cuando se gira la orden, se hace pública, se difunde, y ya disminuye los derechos de las personas que se ven afectadas por la orden. El tribunal puede finalmente rechazar la orden. Puede decidir que es anticonstitucional, pero el daño ya está hecho. Esto se debe a que las personas afectadas por la orden ya estarán en una situación más vulnerable. Incluso las personas que no están en la categoría de los afectados por la orden, también puede hacer presunciones de que hay algo “sospechoso” con ese grupo afectado por la orden.

“Esto es comparable a una calumnia. Quizá se puede publicar una rectificación en un periódico, pero el daño ya está hecho porque la gente ya ha oído hablar de la acusación, sea cierta o no.

“Estuve hablando con un juez federal y me dijo que esta semana estaba tramitando naturalizaciones, entrevistando a personas, y que miró la lista y en ella había nombres tachados. El juez se dio cuenta de que los nombres tachados eran de ciudadanos afganos. Le horrorizó que esas personas hubieran pasado por un proceso de investigación. Habían pasado años como residentes permanentes en Estados Unidos. Habían cumplido todos los requisitos que se les exigían, pero por ser ciudadanos afganos, por estar asociados con Afganistán, se les negaba el derecho definitivo a la ciudadanía, al menos temporalmente en Estados Unidos.”

“¿Cuál es el efecto a corto plazo? Las personas no pueden cambiar su estatus. Las personas no pueden formar parte de la comunidad estadounidense, de la familia estadounidense. ¿Cuál es el efecto a largo plazo? El efecto a largo plazo es que sabemos que en este país, por el simple hecho de ser de un determinado país, se puede acusar a alguien de algo con lo que quizá no tenga nada que ver. Este es el tipo de cosas que hemos visto a lo largo de la historia, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares. La culpa colectiva de una comunidad, merecida o no, causa daños a largo plazo. Creo que se necesitarán años para recuperarse.”

Esta administración lleva menos de un año en el poder y el caos que ha generado es brutal. Como abogado especializado en inmigración, ¿ha sido testigo de algo similar anteriormente? ¿Qué puede esperar la comunidad inmigrante en los próximos meses y años?

“Lo único que se compara a lo que estamos viviendo ahora es el periodo posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Obviamente, hubo mucho pánico en Estados Unidos. Las personas de ascendencia del Medio Oriente estaban siendo detenidas en trenes, aviones y autobuses. Fue un momento muy difícil. Y pensamos en ese momento: ‘Dios mío, ¿qué le está pasando a nuestro país?’.

“Pues eso no es nada comparado con lo que está sucediendo ahora, con el caos que se ha desatado. No digo que la gente esté corriendo por las calles en medio del caos. Digo que la gente en sus casas, en sus vidas, está viviendo en un mundo de caos, tanto si tienen estatus en este país como si no lo tienen. Las personas con estatus no están seguras de poder mantenerlo. Las personas sin estatus, obviamente, están preocupadas de que les quiten los derechos que pudieran tener y que ya les han quitado.

“Lo que estamos presenciando ahora, y que creo que nunca había presenciado en mi vida, es un ataque al estado de derecho.

“Les daré un ejemplo. Tengo clientes que, obviamente, tienen estatus. Hemos trabajado muy duro para conseguirles el estatus. Es un trabajo muy complicado con los visados, y hay un signo de interrogación junto a su estatus, porque se lo pueden quitar en cualquier momento y por cualquier motivo. Esto es nuevo. Tiene que ver con el estado de derecho, con las expectativas, con las normas políticas, con las normas legales. Nos han educado en este país, con razón, para creer que conseguir un estatus, como por ejemplo, una tarjeta de residencia, es algo en lo que se puede confiar.

“Ahora sabemos que eso se puede quitar, supongo. Nunca he visto, no creo que ninguno de nosotros haya visto nunca una situación en la que el gobierno realmente se haya extralimitado como ahora.

“¿Qué pueden esperar las comunidades de inmigrantes en los próximos meses y años? Solo Dios lo sabe. Lo que hemos visto en los últimos ocho meses son cosas que no podríamos haber esperado. Gente detenida en autos no identificados por agentes enmascarados, gente retenida y trasladada a países con los que no tienen nada que ver. Nunca en un millón de años imaginé lo que hemos visto en las calles de Estados Unidos. Nunca imaginé tropas en las calles de Estados Unidos aplicando la ley civil con el pretexto de sofocar una insurrección. Tampoco imaginé que veríamos un ataque a la ciudadanía por nacimiento.

“Lo que nos salva en última instancia es la bondad del pueblo estadounidense. En el fondo, creo que el pueblo estadounidense es bueno, y las encuestas lo confirman: la mayoría de la gente en este país está a favor de un sistema de inmigración ordenado, que proteja las fronteras del país, pero que también mantenga unidas a las familias y permita que las empresas sigan funcionando. El pueblo estadounidense tiene sentido común, y solo podemos esperar que eso sea lo que prevalezca durante los próximos años. El jurado aún está deliberando.”

¿Cuál es su mensaje para esa comunidad de inmigrantes?

“Mi mensaje a la comunidad inmigrante es que este sigue siendo el mejor país con más oportunidades, no siempre hemos estado a la altura de nuestra promesa. No hay duda de eso. Pero somos un trabajo en progreso.

“Que las personas que han tenido el valor y la valentía de venir aquí, encuentren aquí el valor y la valentía para seguir adelante, porque es gracias a las comunidades inmigrantes a lo largo de los años que este país ha existido. Nos hemos convertido, en cierto sentido, en una luz para el mundo. Es un lugar de oportunidades, aunque no siempre hayamos estado a la altura. Eso se debe a la imaginación de los inmigrantes que llegan a este país. Todos somos hijos de inmigrantes. Algunos de nosotros podemos mirar a nuestros padres y decir: mi padre, mi madre emigraron. Mis dos padres emigraron. Algunos miramos a nuestros abuelos. Algunos vamos más lejos, hasta nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Todos venimos de otro lugar. Esa es la belleza única de los Estados Unidos, el tapiz diverso de este país, la diversidad cultural, y eso es lo que los inmigrantes aportan a este país.

“Y mi esperanza es que los inmigrantes siempre recuerden eso. Que finalmente eso es lo que prevalecerá. Este es un capítulo muy difícil de nuestra historia. Lo superaremos. Hemos pasado por capítulos difíciles antes, y eso es lo que espero que la gente recuerde.”