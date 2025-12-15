¿Qué se sabe de nueva estrategia del gobierno de Trump contra indocumentados?

Oficialmente, la estrategia migratoria del gobierno del presidente Donald Trump contempla la detención de cualquier indocumentado, según el zar de la frontera Tom Homan, quien ofreció un discurso en San Diego este domingo.

“Si estás en el país ilegalmente, no estás fuera de la mesa”, dijo Homan sobre las operaciones de agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la Patrulla Fronteriza y la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su mensaje contrasta con una revelación de News Nation, que extraoficialmente cita altos oficiales migratorios, sobre un giro en la política migratoria de la Administración Trump, ya que supuestamente estará enfocada en personas con historial criminal, no en la detención de cualquier indocumentado.

“No los veremos [a los agentes migratorios] necesariamente deteniendo a personas en la calle como hemos visto, y en esta situación, se trató de una redada en Home Depot. Vimos a alguien correr y presenciamos esta detención en tiempo real”, dijo el corresponsal fronterizo de NewsNation, Ali Bradley.

El reporte agrega que los agentes ahora “se centrarán en objetivos específicos, como inmigrantes indocumentados condenados por delitos atroces”, aunque tal política no se ha confirmado públicamente.

El DHS, liderado por Kristi Noem, ha realizado operativos migratorios contra cualquier indocumentado en varios estados, incluidos aquellos gobernados por republicanos, aunque en los gobernados por demócratas –como California e Illinois– se ha visto mayor violencia en los arrestos, a diferencia de entidades como Florida o Texas.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza han sido incluso desplegados en ciudades alejadas de las fronteras, donde han liderado operativos violentos, como la redada en un edificio en Chicago, donde se detuvo a estadounidenses.

La supuesta reorientación migratoria ocurre al tiempo que las encuestas nacionales revelan un rechazo a las políticas de la Administración Trump contra cualquier indocumentado, incluso aquellos que no tienen historial criminal.

Los reportes sobre detenciones revelan que el 75% de las personas no han cometido delitos y que solamente el 5% está señalada por crímenes violentos, según un análisis de Cato Institute.

Más de la mitad (54%) de los estadounidenses multiculturales desaprueba la forma en que el gobierno maneja o responde al tema migratorio, según la reciente encuesta del Intelligence Center de My Code para este diario.

Los votantes latinos (55%) registran el nivel más alto de desaprobación de las acciones migratorias, seguidos por los afroamericanos (54%), AANHPI (52%) y LGBTQIA+ (52%).

¿Qué dice el zar de la frontera?

En su evento en San Diego, California, Homan afirmó que si bien la Administración Trump busca detener a personas con historial criminal, los indocumentados también seguirán siendo arrestados.

Es decir, no muestra un cambio real en la política contra los inmigrantes indocumentados, al acusar que millones de personas con historial criminal ingresaron a EE.UU. durante el gobienro de Joe Biden.

“Estamos enviando un mensaje al mundo entero. Vamos a hacer cumplir la ley”, dijo Homan.

Agregó que el gobierno de Biden permitió el ingreso de millones de indocumentados y no los retornaría a sus países “a menos que “los condenen por un delito grave”. Eso, aseguró, envió un mensaje negativo sobre fronteras abiertas.

“El DHS, CBP, ICE, todos estamos trabajando muy, muy de cerca con la comunidad de inteligencia, el FBI, y como saben, las cifras lo demuestran, no descansaremos hasta asegurarnos de que todos los extranjeros ilegales que representan una amenaza para la seguridad pública en este país sean expulsados”, agregó Homan. “Esa es la prioridad. Pero si estás en el país ilegalmente, no estás fuera de la mesa”.

Cualquier indocumentado puede ser arrestado

Homan insistió en que en las operaciones migratorias se puede detener a cualquier persona sin papeles de estancia en EE.UU., pero afirmó que se les permitirá “el debido proceso en la corte”.

“Los pondremos ante un juez de inmigración. Usted decide si debe quedarse o no. Haremos cumplir la ley. Estamos enviando ese mensaje claro nuevamente, enviando ese mensaje claro: crear la frontera más segura en la historia de la nación ha hecho que este país sea seguro nuevamente y está salvando vidas”, afirmó.

