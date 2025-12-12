Kristi Noem abandonó audiencia en Congreso por supuesta reunión de FEMA tras cuestionamientos sobre ICE

“Voy a tomar la posición de que se espantó por mis preguntas”, lanzó la congresista demócrata Julie Johnson (Texas) cuando le tocaba el turno para cuestionar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejó la audiencia en el Comité se Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Mientras enfrentaba duros cuestionamientos sobre cómo la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza operativos, la funcionaria afirmó que tenía una reunión pactada en la Agencia Federal del Manejo de Emergencias (FEMA), por lo que dejaría la audiencia antes de tiempo.

Sin embargo, ahora está acusada de engañar a los representantes, ya que la supuesta reunión a la que asistiría había sido cancelada, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la cancelación ocurrió después de dejar la Cámara de Representantes.

El representante demócrata Bennie Thompson (Mississippi) solicitó citar a Noem para que comparezca ante el panel, alegando que eludió sus obligaciones e incluso podría haber mentido sobre la reunión de FEMA.

“Tengo entendido, con buena información, que la reunión del Consejo de FEMA se canceló, por lo que no era necesario que asistiera”, dijo Thompson. “Era una mentirosa sin respeto por la supervisión del Congreso”.

Noem salió de la audiencia por la supuesta reunión de FEMA a la 1:00 p.m. ET.

“De hecho, tengo que retirarme temprano de esta audiencia, porque el Consejo de Revisión de FEMA presentará hoy su informe con sugerencias para cambios en FEMA. Tengo que copresidirlo, pero me iré pronto para hacerlo”, dijo Noem previamente a su salida, la cual ocurrió en medio de protestas de activistas contra operativos migratorios.

Los republicanos rechazaron la moción de Thompson para citar nuevamente a Noem, quien enfrentó preguntas sobre operaciones migratorias y la detención de estadounidenses.

Una de las preguntas que pusieron en problemas a Noem provino del representante dempocrata Seth Magaziner (Rhode Island), quien le preguntó a Noem si el DHS había deportado a algún veterano militar. Ella dijo que no.

Sin embargo, mostró en una tableta a un hombre llamado Sae Joon Park, a quien tenía conectado por Zoom. Magaziner afirmó que Park, condecorado con el Corazón Púrpura, recibió dos disparos mientras servía en el Ejército de los EE.UU. en Panamá en 1989 y fue deportado a Corea por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Como muchos veteranos, sufrió trastorno de estrés postraumático (TEPT) y abuso de sustancias después de su servicio”, declaró Magaziner. “Fue arrestado en la década de 1990 por algunos delitos menores relacionados con drogas, nada grave. Nunca lastimó a nadie más que a sí mismo, y lleva 14 años sobrio y limpio”.

Noem no tuvo muchas opciones sobre qué responder, pero dijo que estaba agradecida con quienes “han servido” en el Ejército estadounidense y se comprometió a revisar el caso de Park.

Noem fue cuestionada de cómo el DHS está deteniendo a cualquier inmigrante que considere que debe ser deportado, sin considerar el contexto integral de esa persona, como el caso de la esposa de Jim Brown, de Troy, Missouri, a quien el representante Magaziner mencionó. La esposa de Brown es originaria de Irlanda, pero vivió en EE.UU. durante 48 años: fue detenida y enfrenta la deportación por supuesto fraude cometido hace varios años, debido a que firmó un cheque sin fondos por $80 dólares.

El DHS es acusado de no enfocarse en extranjeros con historial criminal, sino en cualquier inmigrante indocumentado e incluso en personas que tienen procesos abiertos en inmigración, lo cual viola el debido proceso, según abogados.

Varios manifestantes irrumpieron en la audiencia de la secretaria Kristi Noem. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

De amenazas mundiales a inmigración

La audiencia de Noem tenía como objetivo hablar sobre “Las amenazas mundiales a la patria”, pero los demócratas enfocaron los cuestionamientos en inmigración.

El representante Thompson, el demócrata de mayor rango del comité, fue de los más aguerridos y calificó de “extrema” la agenda migratoria de la Administración Trump, operada por Noem.

“Le pido que renuncie”, declaró el Thompson.

Otros demócratas criticaron a Noem de mentir a los estadounidenses sobre la detención de delincuentes violentos, pero que en los operativos se detiene a cualquier persona solamente por ser indocumentada.

“Mienten con impunidad”, dijo la representante Delia Rodríguez (Illinois), quien se sumó a Thomspon sobre la renuncia de Noem, además de pedir un juicio político en su contra.

Los republicanos apoyaron a Noem, pero las protestas y los cuestionamientos de los demócratas fueron protagonistas.