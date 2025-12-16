Donald Trump está considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

El presidente Donald Trump reconoció estar considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, lo cual significaría darle continuidad a un esfuerzo iniciado por la administración federal anterior, para ubicarla como una droga de la Lista III.

Durante un encuentro con representantes de los medios informativos en el Despacho Oval, el jefe de la nación indicó que ha estado analizando la medida con Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, a fin de facilitar que se lleven a cabo investigaciones encaminadas a determinar con mayor exactitud las propiedades de la planta.

“Estamos considerándolo. Porque mucha gente quiere ver la reclasificación, ya que conlleva una enorme cantidad de investigación que no se puede realizar sin la reclasificación. Así que lo estamos considerando muy seriamente”, expuso.

Durante más de cinco décadas, la marihuana había estado clasificada como una droga de la Lista I, es decir a la par de la heroína, las metanfetaminas y el LSD.

Por ello, bajo la perspectiva de la Administración para el Control de Drogas (DEA), no tienen ningún uso médico aceptado y lo controversial es que presentan un alto potencial de abuso.

El cultivo de la marihuana para fines recreativos está permitido en varios estados del país. (Crédito: Mathew Sumner / AP)

En caso de lograr reubicar a la marihuana como una droga de la Lista III quizá se le podría encontrar un uso benéfico, en específico en la industria médica.

De hecho, desde su campaña en busca de la presidencia Trump colocó dicho propósito en su agenda de temas pendientes por resolver.

Sin embargo, algunos de sus detractores parecen estar convencidos de que su posicionamiento tiene un doble propósito, pues lo consideran como un paso oportunista para ganarse la simpatía de un sector de consumidores de cara a las elecciones intermedias.

El demócrata Ron Wyden, senador de Oregón, incluso compartió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde le reprocha al republicano de 79 años el hecho de buscar votos para su partido utilizando al tema de la marihuana como moneda de cambio.

“No ha despenalizado el cannabis ni ha borrado los antecedentes de los estadounidenses negros y latinos encarcelados por delitos menores relacionados con drogas. Esto es solo un intento de aumentar sus patéticos índices de aprobación”, escribió.

