En Maryland eligen como presidenta de la Cámara de Delegados a inmigrante afrolatina

La delegada Joseline Peña Melnyk fue elegida como presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland el martes 16 de diciembre. Su nombramiento hace historia como la primera afrolatina e inmigrante en supervisar la cámara baja de la legislatura del estado.

Tras su elección, Joseline Peña Melnyk ofreció sus primeras palabras ante la Cámara.

“Este momento no es solo mío, sino de cada niño que recoge agua de lluvia en una maceta, de cada familia que lucha por llegar a fin de mes, de cada inmigrante que se atreve a creer que el mañana puede ser mejor que el hoy”, expresó Peña Melnyk.

Emigró a los 8 años a Nueva York

La demócrata ha representado a los condados de Prince George y Anne Arundel durante los últimos 10 años. Nacida en República Dominicana, emigró con su familia a los 8 años a Nueva York.

Peña dijo que se apoyará en la resiliencia y la esperanza que aprendió cuando era niña, la tutoría que experimentó en su carrera política y el apoyo de su familia, informó The Baltimore Banner.

“Llevaré esas experiencias conmigo en cada decisión que tomemos a medida que afrontemos los verdaderos desafíos que enfrenta Estados Unidos”, puntualizo.

Voto Latino envió una felicitación

La organización Voto Latino felicitó a la delegada por “hacer historia como la primera inmigrante en servir como presidenta de la Cámara de Representantes de Maryland y la primera dominicana estadounidense en ocupar dicha presidencia en la nación”.

“A lo largo de su mandato en la Asamblea General de Maryland, la delegada Peña Melnyk ha demostrado un firme compromiso con la promoción de la equidad y la justicia racial”, compartió Voto Latino en un comunicado.

Impulsará importantes iniciativas

La delegada impulsará la creación de la primera Comisión Estatal de la Verdad y la Reconciliación sobre Linchamientos de Maryland, además de promover la Ley de Equidad en Salud Shirley Nathan-Pulliam, que estableció la Comisión de Equidad en Salud de Maryland para abordar las disparidades sistémicas persistentes.

“Ella ejemplifica la excelencia latina, y confiamos en que trabajará para impulsar una agenda legislativa que refleje las experiencias vividas por todos los residentes de Maryland”, indicó la organización.

Como presidenta de la Cámara, Joseline Peña Melnyk dirigirá a 141 miembros, seleccionará a los presidentes de los comités y a otros líderes, definirá la agenda política, liderará la estrategia de la mayoría demócrata y presidirá los debates, reportó The Baltimore Banner.

“Lucharé por todos, no me importa de dónde vengan, especialmente por aquellos que se sienten ignorados. Soy una líder inclusiva”, declaró Peña Melnyk.

Sigue leyendo: