Secretario de Energía asegura que los precios de la electricidad muy pronto dejarán de subir

A pesar de la baja proyección que existe con respecto a la situación de la economía estadounidense de cara al próximo año, Chris Wright, secretario de Energía, confía en que los precios de la electricidad dejarán de incrementarse como ha venido ocurriendo desde que los republicanos asumieron el control de la Casa Blanca y el Congreso.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en enero, los precios de la electricidad se elevaron 1.9% con respecto al año anterior.

Sin embargo, en septiembre, registraron todavía un salto mayor al subir 5.1% con relación a como se ubicaban 12 meses antes.

La mala noticia para la ciudadanía es que la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), una división semiindependiente del Departamento de Energía (DOE), proyecta que el próximo año los precios de la electricidad residencial seguirán aumentando.

Chris Wright descarta más incrementos en el recibo eléctrico de la ciudadanía. (Crédito: Ty ONeil / AP)

Contrario a dicha estimación, en el programa de televisión “Fox News Sunday”, Chris Wright aseguró que los resultados de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump pronto se verán reflejadas en una baja en el precio de la electricidad como ha sucedido con los combustibles.

“Muy pronto, veremos que el aumento de los precios de la electricidad se detiene. Y con la continuación de las políticas de aumento de energía veremos una disminución en los precios de la electricidad más adelante en este mandato”, mencionó.

Asimismo, el conservador de Colorado, está convencido de que la reducción en el precio los combustibles no se habría conseguido sin el reenfoque implementado por la actual administración federal, pues de otra manera el consumidor final estaría pagando más por productos como la gasolina y el diésel.

“El Departamento de Energía (DOE) está haciendo todo lo posible para detener el aumento en los precios de la electricidad. Creo que las políticas del presidente Trump de promover la energía, de añadir energía versus restar energía de la administración Biden, han sido inmediatamente efectivas en la gasolina, en el diésel y en otros combustibles, pero el sector eléctrico es una maquinaria grande y complicada”, enfatizó.

Varios analistas coinciden en que, el costo de la energía eléctrica, podría seguir al alza si la inflación no disminuye.

Sigue leyendo:

• Trump culpa a Biden por detonar la crisis de asequibilidad

• Los precios de la gasolina en EE.UU. caen al nivel más bajo desde 2021

• Trump insiste en que los precios han bajado durante su mandato, aunque la realidad dicte lo contrario