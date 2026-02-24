Así es el lujoso complejo turístico donde se ocultaba “El Mencho”

El municipio de Tapalpa era un recóndito lugar de descanso hasta antes del 22 de febrero, cuando los sonidos de disparos irrumpieron por primera vez en esa zona boscosa.

Ahí se encuentra el complejo turístico Tapalpa Country Club, un lujoso refugio que se convirtió en la última morada de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En ese lugar el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación solía descansar y ocultarse de las autoridades y del ojo público, según informa el diario El Universal, medio mexicano que ingresó a sus cabañas tras el operativo en el que se neutralizó al criminal.

La cabaña donde se hospedaba “El Mencho” es de dos pisos. En su interior quedó una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras, así como un refrigerador en cuyo interior hay cortes de carne y pescado.

También se encontró un medicamento denominado Tationil Plus, que se utiliza como agente terapéutico complementario para la insuficiencia renal, enfermedad que padecía el líder criminal desde hace tiempo.

Según el medio citado, el inmueble cuenta con cuatro recámaras que estaban desordenadas y en las que había ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene personal.

El complejo residencial Tapalpa Country Club es uno de los desarrollos turísticos y habitacionales más exclusivos de Jalisco.

Cada fin de semana es normal ver la llegada y salida de camionetas de alto valor y blindadas que resguardan el camino de empresarios y funcionarios públicos que acceden a esta zona para vacacionar en las cabañas, las cuales se rentan hasta por 25,000 pesos la noche ($1,400 dólares) en plataformas digitales.

El desarrollo está asentado en una zona montañosa a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, rodeado por bosque de pino y encino, lo que reduce la visibilidad desde el exterior y limita el acceso a un solo punto de entrada controlado.

Una vecina del Country Club narró a El Universal que a las 7:20 horas comenzaron a escuchar balazos en la parte de atrás de su domicilio y al fijarse se dieron cuenta de que eran militares que decían “córrele que se nos escapa”.

“Aquí duraron 45 minutos con armas de distintos calibres y un helicóptero que soltó una ráfaga de balas. La persona que nos ayuda nos dijo que últimamente había llegado mucha gente del narcotráfico”, agregó.

Sin embargo, nunca se imaginó que entre esa gente se encontraba el hombre que fundó una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

