El día después de la muerte de “El Mencho”

GUADALAJARA, JAL.- El domingo, el Ejército mexicano confirmó que Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió en un operativo para detenerlo. Eso desató bloqueos en varios puntos de México, incluida la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco.

Este lunes por la mañana, las calles seguían desoladas, el ambiente sigue tenso. El domingo 22 de febrero amanecimos con noticias dispersas sobre bloqueos y tiroteos en distintos puntos de la ciudad. A miles, los hechos delictivos los agarraron en el medio maratón de Guadalajara o de camino a la Vía Recreactiva con la familia. Primero un reporte, luego otro, luego otro.

Empezó el terror. Hasta la mañana del lunes, de manera oficial, se reportaron casi un centenar de vehículos incendiados entre camiones de transporte público, tráileres y automóviles de transeúntes que respondían a la misma lógica: sembrar zozobra y desestabilizar la reacción de las autoridades.

Sirenas, helicópteros y columnas de humo que se podían ver por toda la ciudad hacían que subiera la tensión mientras los chats de WhatsApp familiares eran víctimas de la histeria que empezaba a tomar a la población.

Los habitantes de Guadalajara, Jalisco, buscan retormar su vida cotidiana. Crédito: Cortesía

Un habitante de la zona de Zapopan, uno de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, confirmó que presenció bloqueos en la ciudad, uno de los puntos clave del CJNG.

“A diferencia de Sinaloa, la gente actúa diferente. Me parece que muchos de los sicarios no están concentrados en Guadalajara y la periferia, por eso ha sido un éxito el encierro”, expuso Luis a este diario, quien prefirió omitir su apellido.

Agregó que los habitantes de la ciudad decidieron quedarse en casa, pero muchos no estaban preparados para un encierro de varias horas, así tuvieron poco o nulo acceso a comida. Luis indicó que iba a tomar a un vuelo a otra ciudad, pero no alcanzó a conseguir un Uber, ya que el sistema de transporte fue cancelado.

Mientras la información caía a cuentagotas, crecía la incertidumbre

El crimen organizado ha creado una especie de estado paralelo en muchas zonas del país. Comunidades enteras viven con relativa tranquilidad en el día a día porque existe coordinación entre autoridades de los tres niveles y los distintos grupos y cárteles. No es ningún secreto.

Esa estabilidad precaria depende de que haya interlocutores reconocidos, cadenas de mando y acuerdos que se respeten. La muerte del líder más prominente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) rompe esa ecuación: deja un vacío de mando que no solo desata violencia hacia afuera, sino que abre disputas internas cuyo alcance todavía nadie puede calcular. Para muchas de estas comunidades, este era el escenario más temido.

Las escenas de hombres armados despojando a punta de pistola de sus vehículos a los ciudadanos se repitieron una y otra vez. Incendiaron decenas de tiendas de conveniencia y supermercados, así como bancos, cajeros, gimnasios y bases de policía. Aunque los criminales se concentraron en Oxxos y Bancos del Bienestar, la sensación a ras de piso es que la selección de objetivos respondía más a una lógica operativa que a un mensaje político: son los establecimientos más numerosos, más visibles y más fáciles de atacar en cualquier colonia. Intentar leer en esos blancos una declaración ideológica es forzar un patrón donde lo que hubo fue caos con los recursos a la mano.

Vehículo incendiado en los cruces de Avenida de La Paz y Avenida 16 de Septiembre, en el centro de Guadalajara. Crédito: Alejandra Leyva | AP

Lo que sí pasó

Alrededor de las 11 de la mañana del domingo se empezaron a difundir las primeras informaciones sobre el abatimiento de “El Mencho” en Tapalpa, un municipio boscoso a unas dos horas de la capital del estado. Para ese momento también se anunciaba la interrupción del servicio de transporte público, que sigue sin restablecerse del todo: los camioneros no quieren arriesgarse a que les quemen las unidades.

Miles de personas quedaron varadas sin opciones para regresar a casa por toda la Zona Metropolitana. Por ejemplo, más de mil personas tuvieron que pasar la noche en el Zoológico de Guadalajara porque no pudieron regresar a sus estados de origen durante el domingo por el temor de quedar en el fuego cruzado.

A pesar de los señalamientos de las autoridades sobre el restablecimiento del servicio de transporte público y vehículos de plataforma, varios grupos de camioneros se negaron a salir a trabajar este lunes, argumentando que no había garantías de seguridad para transitar.

Peatones caminan junto a un camión del transporte público calcinado en una avenida de Guadalajara, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, tras hechos violentos reportados en la ciudad. Crédito: Refugio Ruiz | AP

Y no solo es el transporte. Desde el mediodía del domingo, todo mundo se encerró. Ni en el punto más álgido de la pandemia de covid-19 la gente acató tan a cabalidad la instrucción de resguardarse. El gobernador del estado, el emecista Pablo Lemus, declaró el Código Rojo en todo el estado para establecer un mando único y total coordinación de las corporaciones, pero en la práctica se tradujo en calles completamente desiertas y negocios cerrados.

A miles, la situación los agarró desprevenidos, y reporteros locales que no pararon en sus recorridos por distintas colonias mostraban a algunos valientes que salían en búsqueda de un garrafón de agua o algunas cosas para preparar algo de comer.

Hoy lunes, todavía hay filas en las tiendas de abarrotes que decidieron abrir, lo mismo en pollerías, mercados y alguna sucursal de supermercado que opera en la ciudad pero que empieza a quedarse desabastecida ante las compras de pánico.

Luis contó que entre su red su familia y amigos hubo frustración, porque se cancelaron conciertos, partidos de fútbol y un maratón que había atraído a miles de personas a la ciudad de Guadalajara, aunque reconoce que la operación contra “El Mencho” es un éxito en seguridad.

“Ha sido un éxito”, expresó.

Un agente policial resguarda la zona junto a un vehículo calcinado en una avenida de Guadalajara, Jalisco, después de un enfrentamiento reportado el 22 de febrero de 2026. Crédito: Alejandra Leyva | AP

Desinformación y ‘fake news’: la otra crisis

El episodio de pánico en el aeropuerto de Guadalajara fue quizás el ejemplo más claro de cómo la desinformación amplificó la crisis. A menos de cuatro meses de recibir a cientos de miles de viajeros para la Copa Mundial de la FIFA, rumores sobre una supuesta toma de las instalaciones por el crimen organizado, la llegada de la Guardia Nacional y el accionar de una alarma contra incendios causaron caos y corridas de personas que intentaban ponerse a resguardo.

Videos de gente corriendo e imágenes creadas con inteligencia artificial que mostraban un avión en llamas fueron ampliamente difundidos con mucha irresponsabilidad a través de redes sociales, aumentando el pánico entre la población.

Faltan 108 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA y quedan dudas sobre si Guadalajara está preparada para recibir la competencia. Crédito: Alejandra Leyva | AP

Más tarde, el Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado señalando que las operaciones seguían con normalidad y que se había tratado de “la psicosis presentada entre los pasajeros”.

Cabe aclarar que diversas aerolíneas sí cancelaron vuelos desde y hacia el aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta, además de las alertas de viaje emitidas por distintas embajadas como la de Estados Unidos, Canadá y Rusia.

Luis agregó que tiene un amigo en Puerto Vallarta, con quien ha estado en comunicación constante, y reconoce que ahí la situación “está muy tensa”.

“Ahí sí estuvo muy feo y es lógico, es selva y la plaza estaba muy caliente por los últimos acontecimientos con el presidente municipal”, expresó.

El día después

La mayoría de los automóviles que fueron incendiados durante la violenta jornada del domingo siguen en las vialidades. Varias de las tiendas de autoservicio que sobrevivieron al fuego sufrieron rapiña y saqueos, lo mismo que camiones de carga que transitaban en carreteras de todo el estado.

Muchas zonas de la ciudad siguen actualmente como zona de guerra.

Los sistemas de transporte público no han regresado a la normalidad y mucha gente ha interrumpido sus actividades cotidianas: las clases de todos los niveles están suspendidas (tanto en Jalisco como en otros estados) y quien pudo se quedó a trabajar desde casa. Sin embargo, no todos cuentan con esa suerte. Muchos han tenido que salir a pesar del miedo, muchos se persignan y empiezan la jornada esperando que la normalidad regrese a su barrio, a su ciudad, a su país. Está por verse.

Con información de Jesús García.

