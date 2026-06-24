Gobernador de Texas solicita reembolsarle los millones invertidos en su plan antinmigrantes

Greg Abbott, gobernador de Texas, pretende que el gobierno federal le reembolse los millones de dólares invertidos en su plan para evitar que los inmigrantes se internaran en territorio estadounidense durante la administración encabezada por Joe Biden.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation, el republicano que llegó al extremo de destinar cientos de miles de dólares para montar una larga cadena de boyas con cuchillas a la mitad del Río Grande con el objetivo de obstaculizar el acceso a territorio estadounidense, asegura que el gobierno encabezado por Donald Trump le permitirá acceder a un reembolso de todo lo invertido para cerrarles el paso a las personas carentes de recursos para tramitar una visa o bien figurar entre las candidatas consideradas a refugio.

“La administración Trump nos ha abierto la puerta para poder solicitar el reembolso de los gastos en los que incurrimos, y estamos solicitando el reembolso, en este preciso momento, de miles de millones de dólares en costos que Texas incurrió para asegurar la frontera y debido al fracaso de la administración Biden en cumplir con su deber”, subrayó.

Desde antes de que el magnate neoyorquino logrará garantizar su retorno a la Casa Blanca, el mandatario tejano se había caracterizado por ejercer mano dura en cuanto al empleo de estrategias enfocadas a frenar la cantidad de inmigrantes en Estados Unidos.

Sobre la recta final de la administración federal anterior resultó común que, caravanas con cientos de personas decididas a salir de la pobreza en su país recorrieran Centroamérica bajo el deseo de llegar hasta el límite fronterizo entre México y Estados Unidos, donde aguardan el descuido de la patrulla fronteriza para internarse a territorio estadounidense con la misión de hacerlo su destino final.

Aunque los inmigrantes llegaron a tratar de cruzar hacia territorio estadounidense a través del Río Grande, la dificultad de una barrera de boyas se los impidió. (Crédito: Eric Gay / AP)

Cuando los inmigrantes lograban dicho cometido, para evitar que se quedaran en Texas, el gobernador Abbott echaba mano de decenas de millones de dólares para contratar autobuses y les ofrecía a desplazarlos de manera gratuita hacia estados gobernados por demócratas.

De esa manera, en cuestión de semanas, ciudades como Los Ángeles y Nueva York se fueron llenando de extranjeros carentes de estatus legal, situación que obligó a sus autoridades a destinar decenas de millones de dólares para costearles albergue, alimentación, servicios de salud y hasta permisos temporales de trabajo.

Molestos con el mandatario tejano, los demócratas le recriminaban su accionar y hasta llegaron a tratar de demandar a las empresas de transporte incluida una que realizaba viajes en chárteres repletos de inmigrantes.

“Las políticas del presidente Biden dejaron a Texas y al resto de Estados Unidos indefensos ante una infiltración sin precedentes de criminales violentos, terroristas conocidos y otros actores extranjeros hostiles, como la peligrosa pandilla venezolana Tren de Aragua”, detalló en el arranque del año al solicitar un reembolso estimado en $11,100 millones de dólares.

Con la llegada de Trump al poder por segunda ocasión, la frontera se reforzó con el apoyo de la Guardia Nacional y para Abbott ya no fue necesario gastar más dinero del que ahora está exigiendo le sea devuelto.

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