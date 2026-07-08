Neptuno retrógrado respalda a 5 signos del zodiaco con fortuna y bienestar

El inicio de Neptuno retrógrado, a partir del 7 de julio de 2026, marca una de las etapas astrológicas más importantes del año.

Aunque los movimientos retrógrados suelen asociarse con retrasos, confusión o desafíos, este tránsito también puede convertirse en una poderosa oportunidad para ganar claridad, abandonar falsas expectativas y tomar decisiones más acertadas.

De acuerdo con las interpretaciones astrológicas, este periodo favorecerá especialmente a cinco signos del zodiaco, quienes encontrarán respuestas que llevaban tiempo buscando.

La energía de Neptuno, planeta relacionado con los sueños, la intuición, la espiritualidad y la imaginación, ayudará a disipar ilusiones y permitirá que la realidad se muestre con mayor claridad.

Si perteneces a alguno de estos signos, las próximas semanas podrían traer importantes avances personales, bienestar emocional e incluso nuevas oportunidades para construir un futuro más estable.

1. Géminis

Para Géminis, Neptuno retrógrado traerá un momento de gran claridad mental. Después de semanas o incluso meses de incertidumbre, comenzarán a encajar piezas que antes parecían inconexas.

Las dudas desaparecerán gradualmente y darán paso a una comprensión más profunda de sus objetivos.

Esta nueva perspectiva permitirá tomar decisiones con mayor confianza y avanzar sin el peso de la indecisión.

La fortuna para Géminis llegará precisamente al comprender qué camino vale la pena seguir y cuál es mejor dejar atrás.

2. Libra

Los nacidos bajo el signo de Libra vivirán un despertar emocional importante.

Una situación relacionada con una amistad, una relación sentimental o una persona de confianza mostrará su verdadera naturaleza.

Aunque descubrir la verdad podría resultar inesperado, esta experiencia será beneficiosa a largo plazo. La claridad evitará futuras decepciones y permitirá construir vínculos mucho más sanos y auténticos.

La prosperidad llegará cuando Libra deje de idealizar situaciones y comience a actuar con una visión más objetiva.

3. Escorpio

Escorpio será uno de los signos con mayor capacidad de transformación durante este tránsito.

Neptuno retrógrado lo impulsará a reconocer un hábito, comportamiento o actitud que ha limitado su desarrollo personal durante mucho tiempo.

Una vez identificado el problema, tendrá la fuerza suficiente para iniciar cambios profundos. Este proceso abrirá la puerta a nuevas oportunidades, mayor bienestar emocional y una sensación renovada de libertad.

4. Leo

Para Leo, este movimiento planetario funcionará como una revelación.

Muchas situaciones que parecían estancadas comenzarán a tener sentido cuando descubra qué errores o falsas creencias estaban interfiriendo en sus proyectos.

Lejos de representar un fracaso, este descubrimiento permitirá reorganizar prioridades y enfocar la energía en objetivos realmente alcanzables.

La buena fortuna llegará cuando deje de insistir en caminos que ya no corresponden con sus verdaderas aspiraciones.

5. Capricornio

Capricornio experimentará una etapa especialmente positiva dentro del hogar.

Conflictos familiares, malentendidos o tensiones acumuladas empezarán a resolverse gracias a conversaciones sinceras y una mayor comprensión entre las personas involucradas.

Este ambiente de paz permitirá fortalecer los vínculos afectivos y generar estabilidad emocional, un aspecto fundamental para que otros ámbitos de la vida también comiencen a mejorar.

Sigue leyendo:

• Mercurio estará retrógrado hasta el 23 de julio: el impacto en tu signo

• Qué significa el tránsito de Marte en Géminis para tu signo zodiacal

• Horóscopo de julio 2026: cómo será el mes para tu signo del zodiaco