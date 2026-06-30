Horóscopo de julio 2026: cómo será el mes para tu signo del zodiaco

Julio de 2026 estará marcado por el impacto de Mercurio retrógrado, el inicio del movimiento retrógrado de Neptuno, la entrada de Venus en Virgo, la Luna Nueva en Cáncer, el ingreso del Sol en Leo y una poderosa Luna Llena en Acuario.

Esta combinación de energías invita a reflexionar antes de actuar, reorganizar prioridades y aprovechar las oportunidades que aparecerán una vez que los planetas recuperen su ritmo habitual.

Aunque todos los signos experimentarán cambios importantes, cada uno vivirá este periodo de manera diferente.

La astróloga Teresa Reed reveló al sitio Almanac cómo será julio de 2026 para todo el Zodiaco.

Aries

Julio será un mes muy activo para Aries. Marte despertará el deseo de viajar, conocer nuevos lugares y romper con la rutina.

Mercurio retrógrado podría generar inconvenientes en el hogar, especialmente relacionados con reparaciones o asuntos familiares.

Después del 22 de julio, el amor cobrará protagonismo y aparecerán excelentes oportunidades para disfrutar del romance.

Tauro

La comunicación requerirá paciencia durante las primeras semanas del mes. Sin embargo, Venus favorecerá la estabilidad sentimental y ayudará a fortalecer las relaciones.

La Luna Nueva impulsará escapadas, viajes cortos y experiencias enriquecedoras, mientras que la Luna Llena traerá importantes noticias relacionadas con la carrera profesional.

Géminis

Las finanzas serán el tema central para Géminis. Aunque Mercurio retrógrado aconseja evitar gastos impulsivos, también surgirán nuevas oportunidades para aumentar los ingresos.

Hacia finales del mes, los viajes y las conversaciones importantes fluirán con mayor facilidad, permitiendo cerrar acuerdos favorables.

Cáncer

La temporada de Cáncer seguirá iluminando a este signo durante gran parte del mes.

Aunque Mercurio retrógrado puede despertar inseguridades, la Luna Nueva en su signo marcará un poderoso renacimiento personal.

Además, el Sol en Leo favorecerá el crecimiento económico durante las últimas semanas de julio.

Leo

Julio comienza invitando a Leo a descansar y reflexionar antes de iniciar una etapa de expansión.

Venus atraerá prosperidad económica y el ingreso del Sol a su signo marcará el inicio de uno de los periodos más positivos del año.

La Luna Llena permitirá aclarar asuntos sentimentales importantes.

Virgo

La vida social estará muy activa durante julio. Venus en su signo incrementará el atractivo personal y la confianza, facilitando nuevas amistades y posibles romances.

A finales del mes será conveniente reducir el ritmo para descansar y reorganizar prioridades antes de iniciar nuevos proyectos.

Libra

El ámbito profesional ocupará el centro de la atención. Mercurio retrógrado exigirá prudencia al comunicarse con superiores y compañeros de trabajo.

La Luna Nueva traerá oportunidades laborales, mientras que el Sol en Leo impulsará una intensa agenda social llena de celebraciones, reuniones y eventos importantes.

Escorpio

Los viajes podrían sufrir algunos retrasos durante la primera mitad del mes.

No obstante, Marte y Plutón fortalecerán la determinación necesaria para superar cualquier obstáculo.

Venus favorecerá la vida social y las nuevas conexiones, mientras que el Sol impulsará el crecimiento profesional durante las últimas semanas de julio.

Sagitario

Julio exigirá mayor control sobre los gastos debido a algunos imprevistos económicos. Aun así, Venus favorecerá el reconocimiento profesional y la Luna Nueva podría traer ingresos inesperados.

La Luna Llena cerrará el mes con excelentes oportunidades para ampliar contactos y recibir noticias muy positivas.

Capricornio

Las relaciones personales serán protagonistas durante julio. Mercurio retrógrado podría provocar malentendidos con la pareja o personas cercanas, pero la paciencia permitirá superar cualquier diferencia.

El Sol favorecerá la economía y Saturno retrógrado invitará a replantear objetivos relacionados con el hogar y la estabilidad.

Acuario

Los desafíos laborales exigirán mayor diplomacia durante la primera mitad del mes. Venus favorecerá las finanzas, mientras que la Luna Nueva abrirá nuevas oportunidades profesionales.

La Luna Llena en su signo marcará un importante renacimiento personal y será ideal para iniciar cambios de imagen o nuevos proyectos.

Piscis

Las relaciones sentimentales necesitarán especial atención durante julio. Mercurio retrógrado puede provocar confusiones, mientras que Neptuno retrógrado obligará a administrar cuidadosamente el dinero.

Venus ayudará a recuperar la armonía en el amor y la Luna Nueva favorecerá nuevos romances o el fortalecimiento de la familia.

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